Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng giảm nhẹ, giá bạc bật tăng

Đan Thanh
Đan Thanh
17/03/2026 09:40 GMT+7

Sáng nay 17.3, giá vàng giảm nhẹ 500.000 đồng mỗi lượng, song giá bạc lại bật tăng 1,7 triệu đồng/kg so với ngày 16.3.

Vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 179,6 triệu đồng/lượng và bán ra 182,6 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt ngày 16.3, bằng đúng mức chốt tuần trước.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng tới nay vào ngày 2.3 (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 8,3 triệu đồng; người mua vàng ngày 2.3 đến nay đã lỗ 11,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm nhẹ, giá bạc bật tăng - Ảnh 1.

Sáng nay, giá bạc bật tăng 1,7 triệu đồng/kg so với chốt ngày 16.3

ẢNH: ACR

Trái chiều với giá vàng, mở cửa thị trường hôm nay, giá bạc lại bật tăng. Bạc 1 lượng và 1 kg được Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra tại thời điểm 8 giờ 39 như sau: 3,041 - 3,135 triệu đồng; 81,093 - 83,6 triệu đồng.

Mức giá này lần lượt tăng 65.000 - 67.000 đồng; 1,733 - 1,787 triệu đồng so với chốt ngày 16.3.

Lúc 8 giờ 37, giá bạc 1 lượng được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra là 3,044 - 3,138 triệu đồng, tăng 60.000 - 62.000 đồng; bạc 1 kg có giá 81,173 - 83,679 triệu đồng, tăng 1,6 - 1,653 triệu đồng so với chốt ngày 16.3.

Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, giá bạc 1 lượng và 5 lượng được niêm yết thời điểm 8 giờ 43 như sau: 3,050 - 3,154 triệu đồng và 15,25 - 15,77 triệu đồng; lần lượt tăng so với chốt ngày 16.3 là 56.000 - 58.000 đồng và 280.000 - 290.000 đồng.

So với mức giá cao nhất ghi nhận trong tháng vào ngày 2.3 (mua vào gần 96 triệu đồng/kg và bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc hiện giảm khoảng 15 triệu đồng. Người mua bạc nửa tháng qua lỗ khoảng 17,5 triệu đồng/kg. 

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 51 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 5.019 USD/ounce, tăng 14,4 USD/ounce, tương đương 0,29%; giá bạc giao ngay ở mức 81,4 USD/ounce, tăng 0,41 USD/ounce, tương đương 0,51%.

Tin liên quan

Giá vàng đứng im, giá bạc tiếp tục giảm ngay đầu tuần

Giá vàng đứng im, giá bạc tiếp tục giảm ngay đầu tuần

Sáng nay 16.3, giá vàng đứng im, song giá bạc lại giảm hơn 1 triệu đồng/kg so với chốt tuần qua.

Khám phá thêm chủ đề

giá bạc giá vàng giá bạc tăng giá vàng giảm giá bạc Phú Quý
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận