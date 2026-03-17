Giá vàng giảm nhẹ, giá bạc bật tăng

Vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 179,6 triệu đồng/lượng và bán ra 182,6 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt ngày 16.3, bằng đúng mức chốt tuần trước.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng tới nay vào ngày 2.3 (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 8,3 triệu đồng; người mua vàng ngày 2.3 đến nay đã lỗ 11,3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá bạc bật tăng 1,7 triệu đồng/kg so với chốt ngày 16.3 ẢNH: ACR

Trái chiều với giá vàng, mở cửa thị trường hôm nay, giá bạc lại bật tăng. Bạc 1 lượng và 1 kg được Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra tại thời điểm 8 giờ 39 như sau: 3,041 - 3,135 triệu đồng; 81,093 - 83,6 triệu đồng.

Mức giá này lần lượt tăng 65.000 - 67.000 đồng; 1,733 - 1,787 triệu đồng so với chốt ngày 16.3.

Lúc 8 giờ 37, giá bạc 1 lượng được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra là 3,044 - 3,138 triệu đồng, tăng 60.000 - 62.000 đồng; bạc 1 kg có giá 81,173 - 83,679 triệu đồng, tăng 1,6 - 1,653 triệu đồng so với chốt ngày 16.3.

Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, giá bạc 1 lượng và 5 lượng được niêm yết thời điểm 8 giờ 43 như sau: 3,050 - 3,154 triệu đồng và 15,25 - 15,77 triệu đồng; lần lượt tăng so với chốt ngày 16.3 là 56.000 - 58.000 đồng và 280.000 - 290.000 đồng.

So với mức giá cao nhất ghi nhận trong tháng vào ngày 2.3 (mua vào gần 96 triệu đồng/kg và bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc hiện giảm khoảng 15 triệu đồng. Người mua bạc nửa tháng qua lỗ khoảng 17,5 triệu đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 51 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 5.019 USD/ounce, tăng 14,4 USD/ounce, tương đương 0,29%; giá bạc giao ngay ở mức 81,4 USD/ounce, tăng 0,41 USD/ounce, tương đương 0,51%.