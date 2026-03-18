Giá vàng đứng im 183 triệu đồng/lượng, giá bạc hơn 81 triệu đồng/kg

Sáng 18.3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mỗi lượng vàng miếng SJC mua vào là 180 triệu đồng và bán ra 183 triệu đồng, giữ nguyên như chốt ngày 17.3.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay là mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng, giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 7,9 triệu đồng.

Giá vàng trong nước đang cao hơn so với giá vàng thế giới khoảng 24 triệu đồng/lượng (chưa trừ thuế, phí).

Sáng nay, giá vàng đứng yên, trong khi giá bạc giảm so với chốt ngày 17.3

Trong khi đó, mở cửa thị trường hôm nay, giá bạc ngay lập tức giảm so với chốt ngày 17.3. Lúc 8 giờ 52, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,967 triệu đồng - 3,059 triệu đồng, giảm 54.000 đồng - 56.000 đồng; bạc 1 kg có giá 79,12 triệu đồng - 81,573 triệu đồng, giảm 1,44 triệu đồng - 1,503 triệu đồng.

Lúc 8 giờ 48, giá bạc 1 lượng được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra là 2,973 triệu đồng - 3,065 triệu đồng, giảm 50.000 - 51.000 đồng; bạc 1 kg có giá 79,279 triệu đồng - 81,733 triệu đồng, giảm 1,334 triệu đồng - 1,36 triệu đồng so với chốt ngày 17.3.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng tới nay (mua vào gần 96 triệu đồng/kg và bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc hiện giảm khoảng 17 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 9 giờ (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.998 USD/ounce, giảm 6,9 USD/ounce, tương đương 0,14%; giá bạc giao ngay ở mức 79 USD/ounce, giảm 0,17 USD/ounce, tương đương 0,22%.

Gần đây, vàng và bạc gặp khó khăn vì cuộc chiến Mỹ - Israel chống Iran đang hỗ trợ đồng USD, chủ yếu do lo ngại về thanh khoản trên thị trường tài chính toàn cầu.

Vàng giao ngay bắt đầu ngày giao dịch mới ở vùng giá quen thuộc, quanh mức 5.000 USD/ounce, trong khi bạc giao ngay dao động từ 80 - 81 USD/ounce.

Dù vàng và bạc tiếp tục chịu áp lực bán ngắn hạn, song một số nhà phân tích quốc tế cho rằng, các loại kim loại quý này có thể thu hút nhu cầu trú ẩn an toàn mới nếu cuộc chiến tại Iran trở thành một xung đột kéo dài.