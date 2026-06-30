Giá vàng giảm không phanh, 'đu đỉnh' lỗ hơn 47 triệu/lượng

Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn.

5 tháng qua (29.1 - 30.6), giá vàng miếng SJC giảm 44,3 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng. Nếu 'xuống tiền' mua mức đỉnh, đến hôm nay 30.6, người mua đã lỗ 47,3 triệu đồng/lượng.

Chi tiết diễn biến giá vàng từ đầu năm tới nay như sau: