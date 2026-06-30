Kinh tế Giá vàng giảm không phanh, 'đu đỉnh' lỗ hơn 47 triệu/lượng Đan Thanh 30/06/2026 19:53 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! 5 tháng qua (29.1 - 30.6), giá vàng miếng SJC giảm 44,3 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng. Nếu 'xuống tiền' mua mức đỉnh, đến hôm nay 30.6, người mua đã lỗ 47,3 triệu đồng/lượng. Chi tiết diễn biến giá vàng từ đầu năm tới nay như sau: Tin liên quan Giá vàng hôm nay 30.6.2026: Vàng miếng SJC giảm mạnh Giá vàng thế giới đã giảm mạnh, xuyên thủng mốc 4.000 USD/ounce. Vàng miếng SJC đã giảm ngày thứ 2 liên tiếp. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề giá vàng Vàng miếng SJC kinh doanh vàng đầu tư vàng giá vàng giảm
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