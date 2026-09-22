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    Kinh tế

    Giá vàng giảm liên tiếp, đang thấp nhất 1 tuần qua

    Đan Thanh
    Đan Thanh

    Sau nhịp đi ngang đầu giờ sáng nay 22.9, giá vàng miếng SJC có 2 nhịp giảm liên tiếp với tổng mức giảm 1,1 triệu đồng.

    Tại thời điểm hơn 14 giờ 30 hôm nay,Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi lượngvàng miếng SJC là 142,5 - 145,5 triệu đồng, giảm 600.000 đồng/lượng so với nhịp giảm trước đó lúc 10 giờ 29, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 21.9.

    Đây là mức giá giao dịch thấp nhất trong 1 tuần trở lại đây (16 - 22.9).

    Phú Quý niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng bằng giá vàng miếng SJC. Trong khi đó, giá mỗi lượng vàng được DOJI niêm yết 142 - 146 triệu đồng (mua - bán). Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào và bán ra mỗi lượng vàng 142,3 - 146,3 triệu đồng.

    Giá vàng giảm dồn dập, đang thấp nhất 1 tuần qua - Ảnh 1.

    Giá vàng giảm đáng kể ngày 22.9

    ẢNH: ĐAN THANH

    Giá vàng miếng SJC, Phú Quý đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 8,8 triệu đồng/lượng.

    Vàng DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt chênh với giá vàng thế giới quy đổi như sau: 9,3 triệu đồng/lượng và 9,6 triệu đồng/lượng.

    Giá bạc hôm nay giảm nhẹ so với chốt ngày 21.9. Từ khi mở cửa tới hơn 14 giờ 30, mỗi kg bạc được bán ra chủ yếu 60 - 61 triệu đồng.

    Khoảng gần 14 giờ 30, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết bán ra mỗi kg bạc như sau: 60,48 triệu đồng (giảm 820.000 đồng); 60,71 triệu đồng (giảm 720.000 đồng); 60,93 triệu đồng (giảm 373.000 đồng).

    Giá vàng thế giới giao ngay lúc 14 giờ 23 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.321,6 USD/ounce, giảm 21,2 USD (tương đương 0,49%); giá bạc thế giới giao ngay là 65,19 USD/ounce, giảm 0,71 USD (tương đương 1,07%) so với giá đóng cửa phiên trước.

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