Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng giảm liên tiếp sau nhiều ngày đi ngang

Đan Thanh
Đan Thanh
Chiều nay 7.7, giá vàng miếng SJC giảm thêm 500.000 đồng/lượng, nâng tổng mức giảm giá từ chiều qua tới nay lên 1,4 triệu đồng/lượng.

Sau 3 nhịp giảm liên tiếp trong 2 ngày, tại thời điểm gần 15 giờ hôm nay 7.7, mỗi lượng vàng miếng SJC được mua vào - bán ra là 147 - 150 triệu đồng. Trước đó, giá vàng miếng SJC đứng yên ở 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng (mua - bán) từ ngày 3.7 đến hết sáng 6.7.

Giá vàng giảm liên tiếp sau nhiều ngày đi ngang - Ảnh 1.
Giá vàng giảm liên tiếp sau nhiều ngày đi ngang - Ảnh 2.

Hôm nay, giá vàng và giá bạc đồng loạt giảm

ẢNH: ĐT

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc khác như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... lúc gần 15 giờ hôm nay niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng lần lượt như sau: 146,5 - 149,5 triệu đồng; 145,5 - 149,5 triệu đồng; 146 - 149,5 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới trên 18 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay cũng giảm nhẹ so với chốt ngày 6.7. Các doanh nghiệp như Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI... bán ra mỗi lượng bạc chủ yếu với giá trên 2,3 triệu đồng, mỗi kg bạc chủ yếu 62 - 63 triệu đồng.

Khoảng 14 giờ 45, giá bán ra mỗi kg bạc dao động 63,1 - 63,2 triệu đồng, giảm khoảng 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, tùy thương hiệu.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc gần 15 giờ (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.126,6 USD/ounce, giảm 37,6 USD (tương đương 0,9%); giá bạc giao ngay là 60,72 USD/ounce, giảm 1,19 USD (tương đương 1,97%) so với giá đóng cửa phiên trước. 

Ông Bernard Dahdah, chuyên gia phân tích kim loại quý tại Natixis (Pháp), dự báo giá vàng cuối năm sẽ tăng lên khoảng 4.600 USD/ounce.

Giai đoạn tăng tiếp theo của thị trường vàng sẽ được thúc đẩy ít hơn bởi nhu cầu đầu cơ và nhiều hơn bởi hoạt động mua trở lại của khu vực chính thức, khi các ngân hàng trung ương tái xây dựng dự trữ sau nhiều tháng gián đoạn do xung đột giữa Iran - Mỹ.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 7.7.2026: Trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay 7.7.2026: Trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá vàng trong và ngoài nước đồng loạt giảm. Kim loại quý trong nước cao hơn thế giới 18,5 triệu đồng/lượng.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng kinh doanh vàng Thị trường vàng đầu tư vàng giá bạc

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận