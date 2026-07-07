Giá vàng giảm liên tiếp sau nhiều ngày đi ngang

Sau 3 nhịp giảm liên tiếp trong 2 ngày, tại thời điểm gần 15 giờ hôm nay 7.7, mỗi lượng vàng miếng SJC được mua vào - bán ra là 147 - 150 triệu đồng. Trước đó, giá vàng miếng SJC đứng yên ở 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng (mua - bán) từ ngày 3.7 đến hết sáng 6.7.

Hôm nay, giá vàng và giá bạc đồng loạt giảm ẢNH: ĐT

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc khác như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... lúc gần 15 giờ hôm nay niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng lần lượt như sau: 146,5 - 149,5 triệu đồng; 145,5 - 149,5 triệu đồng; 146 - 149,5 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới trên 18 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay cũng giảm nhẹ so với chốt ngày 6.7. Các doanh nghiệp như Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI... bán ra mỗi lượng bạc chủ yếu với giá trên 2,3 triệu đồng, mỗi kg bạc chủ yếu 62 - 63 triệu đồng.

Khoảng 14 giờ 45, giá bán ra mỗi kg bạc dao động 63,1 - 63,2 triệu đồng, giảm khoảng 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, tùy thương hiệu.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc gần 15 giờ (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.126,6 USD/ounce, giảm 37,6 USD (tương đương 0,9%); giá bạc giao ngay là 60,72 USD/ounce, giảm 1,19 USD (tương đương 1,97%) so với giá đóng cửa phiên trước.

Ông Bernard Dahdah, chuyên gia phân tích kim loại quý tại Natixis (Pháp), dự báo giá vàng cuối năm sẽ tăng lên khoảng 4.600 USD/ounce.

Giai đoạn tăng tiếp theo của thị trường vàng sẽ được thúc đẩy ít hơn bởi nhu cầu đầu cơ và nhiều hơn bởi hoạt động mua trở lại của khu vực chính thức, khi các ngân hàng trung ương tái xây dựng dự trữ sau nhiều tháng gián đoạn do xung đột giữa Iran - Mỹ.