Giá vàng giảm mạnh, chỉ còn 167 triệu đồng/lượng

Đan Thanh
23/03/2026 10:47 GMT+7

Sáng nay 23.3, chỉ hơn 1 giờ từ khi mở cửa thị trường, vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm giá tới 2 lần, mỗi nhịp giảm 2 triệu đồng/lượng.

Tại nhịp điều chỉnh lúc 9 giờ 58, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC như sau 164 triệu đồng - 167 triệu đồng, giảm 4 triệu đồng/lượng so với chốt tuần qua. 

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay vào ngày 2.3 (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 23,9 triệu đồng.

Giá vàng giảm thẳng đứng, chỉ còn 167 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.
Giá vàng giảm thẳng đứng, chỉ còn 167 triệu đồng/lượng - Ảnh 2.

Giá vàng và giá bạc đồng loạt "lao dốc" mạnh trong sáng nay

ẢNH: TN

Sau vài nhịp giảm nhẹ lúc đầu giờ sáng, giá bạc cũng nhanh chóng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm vài triệu đồng mỗi kg. 

Lúc 10 giờ 24, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,449 triệu đồng - 2,525 triệu đồng, giảm 100.000 đồng - 103.000 đồng; bạc 1 kg là 65,307 triệu đồng - 67,333 triệu đồng, giảm 2,66 triệu đồng - 2,74 triệu đồng so với chốt tuần qua.

Tại thời điểm 10 giờ 28, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 2,441 triệu đồng - 2,516 triệu đồng, giảm 108.000 đồng - 112.000 đồng; bạc 1 kg có giá 65,093 triệu đồng - 67,093 triệu đồng, giảm 2,88 triệu đồng - 2,98 triệu đồng so với chốt tuần.

Tính từ mức giá đỉnh trong tháng này ghi nhận ngày 2.3 là bán ra gần 99 triệu đồng/kg, giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 31 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 10 giờ 37 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.352,7 USD/ounce, giảm 137,5 USD/ounce, tương đương 3,06%; giá bạc giao ngay ở mức 65,12 USD/ounce, giảm 2,57 USD/ounce, tương đương 3,79% so với chốt tuần trước.

Giá vàng mất thêm 2 triệu/lượng, giá bạc giảm nhẹ

Sáng nay 23.3, giá vàng và giá bạc tiếp tục giảm. Mỗi lượng vàng miếng giảm 2 triệu đồng, mỗi kg bạc lại chỉ giảm vài chục nghìn đồng so với chốt tuần qua.

