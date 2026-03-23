Giá vàng mất thêm 2 triệu/lượng, giá bạc giảm nhẹ

Mở cửa thị trường hôm nay, vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 166 triệu đồng và bán ra 169 triệu đồng mỗi lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với chốt tuần qua.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay vào ngày 2.3 (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 21,9 triệu đồng.

Giá vàng và giá bạc đồng loạt giảm trong sáng nay ẢNH: ACR

Giá bạc cũng ngay lập tức được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm khi mở cửa thị trường sáng nay, song mức giảm rất nhẹ.

Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,547 triệu đồng - 2,626 triệu đồng, giảm 2.000 đồng; bạc 1 kg là 67,92 triệu đồng - 70,027 triệu đồng, giảm 53.000 đồng so với chốt tuần.

Lúc 8 giờ 33, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 2,548 triệu đồng - 2,627 triệu đồng, giảm 1.000 đồng; bạc 1 kg có giá 67,946 triệu đồng - 70,053 triệu đồng, giảm 27.000 đồng - 26.000 đồng so với chốt tuần.

Giá bạc 1 lượng và 5 lượng được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI mua vào và bán ra lúc 8 giờ 34 như sau: 2,558 triệu đồng - 2,647 triệu đồng; 12,79 triệu đồng - 13,235 triệu đồng. So với giá chốt tuần qua, giá mỗi lượng bạc giảm 1.000 đồng, giá bạc 5 lượng giảm 5.000 đồng.

Tính từ mức giá đỉnh trong tháng này ghi nhận ngày 2.3 là bán ra gần 99 triệu đồng/kg, giá mỗi kg bạc đã giảm gần 29 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 45 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.429,6 USD/ounce, giảm 60,6 USD/ounce, tương đương 1,35%; giá bạc giao ngay ở mức 67,2 USD/ounce, giảm 0,49 USD/ounce, tương đương 0,73% so với chốt tuần trước.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, các chuyên gia phố Wall đã từ bỏ kỳ vọng tăng giá vàng trong ngắn hạn, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng chuyển sang xu hướng bi quan sau 1 tuần giảm mạnh.

Tuy nhiên, trong dài hạn, giá vàng được nhận định sẽ tăng trở lại. Theo ông Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International (Mỹ), giá vàng giảm tuần qua do cuộc họp của Fed và các phát biểu sau đó, nhưng khi những yếu tố này qua đi và không có thay đổi cơ bản nào, giá vàng sẽ bắt đầu phục hồi.