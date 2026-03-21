Giá vàng và giá bạc 'rơi thẳng đứng', lỗ 14,6 triệu/lượng vàng trong tuần

Mở cửa thị trường hôm nay, giá vàng miếng SJC ngay lập tức giảm 5,1 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 20.3. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 168 triệu đồng và bán ra 171 triệu đồng mỗi lượng.

Tính chung tuần qua (14 - 21.3), giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 11,6 triệu đồng. Điều đó có nghĩa là người mua đã lỗ 14,6 triệu đồng/lượng.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 19,9 triệu đồng.

Trong tuần qua, giá mỗi kg bạc giảm hơn 13 triệu đồng, giá vàng cũng giảm mạnh ẢNH: P.Q

Mở cửa thị trường hôm nay, giá bạc cũng lập tức giảm mạnh. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 2,549 triệu đồng - 2,628 triệu đồng, giảm 164.000 đồng - 169.000 đồng; bạc 1 kg có giá 67,973 triệu đồng - 70,079 triệu đồng, giảm 4,4 triệu đồng - 4,5 triệu đồng so với chốt ngày 20.3.

Trong khi đó, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,549 triệu đồng - 2,628 triệu đồng, giảm 173.000 đồng - 178.000 đồng; bạc 1 kg là 67,973 triệu đồng - 70,028 triệu đồng, giảm 3,8 triệu đồng - 3,9 triệu đồng so với chốt ngày 20.3

Trong tuần (14 - 21.3), giá mỗi kg bạc giảm hơn 13 triệu đồng. Tính từ mức giá đỉnh trong tháng này ghi nhận ngày 2.3 là bán ra gần 99 triệu đồng/kg, giá mỗi kg bạc đã giảm gần 29 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 46 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.490 USD/ounce, giảm 158,5 USD/ounce, tương đương 3,41%; giá bạc giao ngay ở mức 67,69 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce, tương đương 6,88% so với chốt phiên giao dịch trước đó.