Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng và giá bạc 'rơi thẳng đứng', lỗ 14,6 triệu/lượng vàng trong tuần

Đan Thanh
Đan Thanh
21/03/2026 09:08 GMT+7

Sáng nay 21.3, giá vàng và giá bạc đồng loạt giảm mạnh. Mỗi lượng vàng giảm 5,1 triệu đồng; mỗi kg bạc giảm khoảng 4 triệu đồng so với chốt ngày 20.3.

Mở cửa thị trường hôm nay, giá vàng miếng SJC ngay lập tức giảm 5,1 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 20.3. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 168 triệu đồng và bán ra 171 triệu đồng mỗi lượng. 

Tính chung tuần qua (14 - 21.3), giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 11,6 triệu đồng. Điều đó có nghĩa là người mua đã lỗ 14,6 triệu đồng/lượng.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 19,9 triệu đồng.

Trong tuần qua, giá mỗi kg bạc giảm hơn 13 triệu đồng, giá vàng cũng giảm mạnh

Mở cửa thị trường hôm nay, giá bạc cũng lập tức giảm mạnh. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 2,549 triệu đồng - 2,628 triệu đồng, giảm 164.000 đồng - 169.000 đồng; bạc 1 kg có giá 67,973 triệu đồng - 70,079 triệu đồng, giảm 4,4 triệu đồng - 4,5 triệu đồng so với chốt ngày 20.3.

Trong khi đó, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,549 triệu đồng - 2,628 triệu đồng, giảm 173.000 đồng - 178.000 đồng; bạc 1 kg là 67,973 triệu đồng - 70,028 triệu đồng, giảm 3,8 triệu đồng - 3,9 triệu đồng so với chốt ngày 20.3

Trong tuần (14 - 21.3), giá mỗi kg bạc giảm hơn 13 triệu đồng. Tính từ mức giá đỉnh trong tháng này ghi nhận ngày 2.3 là bán ra gần 99 triệu đồng/kg, giá mỗi kg bạc đã giảm gần 29 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 46 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.490 USD/ounce, giảm 158,5 USD/ounce, tương đương 3,41%; giá bạc giao ngay ở mức 67,69 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce, tương đương 6,88% so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng có thể 'rơi' về vùng 160 triệu đồng/lượng?

Giá vàng có thể 'rơi' về vùng 160 triệu đồng/lượng?

Nếu đồng thời xuất hiện các điều kiện: lãi suất toàn cầu duy trì cao lâu hơn dự kiến, đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên và nhu cầu đầu tư suy yếu, khả năng giá vàng giảm sâu về vùng 160 triệu đồng/lượng có thể xảy ra.

Khám phá thêm chủ đề

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận