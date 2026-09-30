Giá vàng giảm mạnh, có 'thủng' 4.000 USD/ounce?

Tính từ mức giá đóng cửa ngày 26.9 đến sáng nay 30.9, giá vàng thế giới giao ngay đã giảm hơn 105 USD/ounce, tương đương khoảng 2,5%. Đáng chú ý, trong phiên 28.9, giá vàng có thời điểm mất gần 4%, rơi xuống 4.110 USD/ounce - mức thấp nhất trong hơn 7 tuần qua.

Đánh giá về đợt giảm mạnh của giá vàng, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng, chủ yếu xuất phát từ sự thay đổi kỳ vọng về lãi suất và giá dầu.

Dự báo, giá vàng khó "thủng" mốc 4.000 USD/ounce ẢNH: ĐAN THANH

Tại cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc mới đây đã xuất hiện tín hiệu về khả năng hai bên cắt giảm thuế quan. Trước đó, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc là một trong những yếu tố hỗ trợ vàng khi làm gia tăng lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu.

Ngoài ra, căng thẳng Mỹ - Iran và những lo ngại về khả năng gián đoạn dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz tác động đáng kể đến thị trường. Giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó khiến thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

"Giá vàng luôn bị dẫn dắt và chi phối mạnh bởi lãi suất, USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Khi lợi suất trái phiếu tăng cùng kỳ vọng lãi suất tăng, vàng chắc chắn chịu áp lực", ông Phương phân tích.

Dù vậy, không nên quá lo ngại về đà giảm hiện tại bởi mức độ biến động của thị trường vàng khá lớn. Việc giá vàng tăng hoặc giảm vài trăm USD trong thời gian ngắn không quá bất thường.

Dự báo vàng có thể tăng về 4.800 USD/ounne vào cuối năm

Ông Phương đặc biệt lưu ý trong đánh giá xu hướng sắp tới, cần theo dõi sát ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Nghiêng về dự báo giá vàng sẽ giữ được trên mốc này, lực mua vẫn duy trì, ông nhìn nhận: "Đà giảm hiện nay có thể được xem như một quá trình tích lũy, tạo nền cho đợt tăng mới". Từ nay tới cuối năm, khả thi giá vàng thế giới có thể trở lại mức 4.700 - 4.800 USD/ounce.

Một trong những cơ sở khiến vị chuyên gia giữ quan điểm tích cực với vàng là khả năng Fed chưa tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới.

Chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không nên vay tiền để mua vàng dù giá giảm mạnh ẢNH: ĐAN THANH

"Việc Fed quyết định lãi suất sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu thực tế được công bố trong những tháng tới, đặc biệt là lạm phát, thị trường lao động và tình hình kinh tế Mỹ.

Nếu lạm phát vẫn cao nhưng thị trường lao động và hoạt động kinh tế suy yếu, Fed sẽ phải cân nhắc kỹ. Bởi lãi suất cao làm gia tăng chi phí vay, gây sức ép lên doanh nghiệp. Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 10 không cao", ông Phương phân tích.

Ngoài câu chuyện lãi suất, yếu tố khiến ông Phương nhìn nhận triển vọng vàng vẫn khá sáng là giai đoạn tháng 10 - tháng 12 hàng năm là mùa cưới hỏi, tết, lễ hội, nhu cầu vàng tại nhiều thị trường châu Á khá cao. Kinh nghiệm nhiều năm cho thấy, cuối năm luôn là thời điểm vàng tăng giá.

TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân cho rằng, không nên chỉ nhìn vàng qua Fed và lãi suất. Nhu cầu của các ngân hàng trung ương, dòng vốn của các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng, bất ổn địa chính trị và xu hướng đa dạng hóa dự trữ vẫn là những nền tảng quan trọng.

Với nhà đầu tư đang nắm giữ vàng, ông Nhân khuyến cáo, chưa nên phản ứng cực đoan theo kiểu bán tháo chỉ vì giá xuyên thủng 4.200 USD/ounce. Nếu mục tiêu là phòng thủ tài sản và có tầm nhìn trung, dài hạn, có thể tiếp tục nắm giữ một tỷ trọng phù hợp. Tuy nhiên, cần xác định rõ ngưỡng rủi ro của mình.

Vùng 4.100 USD/ounce hiện là vùng cần quan sát. Nếu dấu hiệu mất vùng này rõ ràng, khả năng thị trường kiểm định 4.000 USD/ounce cần được tính đến. Vì vậy, nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy hoặc cần thanh khoản ngắn hạn nên chủ động bán bớt vàng để giảm rủi ro.

Với nhà đầu tư chưa tham gia thị trường, ông Nhân nhấn mạnh, "không mua đuổi khi thị trường đang biến động mạnh".

Giá giảm sâu không đồng nghĩa với việc đã tạo đáy. Chiến lược hợp lý hơn là giải ngân từng phần, chờ thị trường hình thành vùng cân bằng và có tín hiệu xác nhận xu hướng. Không nên sử dụng toàn bộ vốn vào vàng, càng không nên vay tiền để mua vàng.