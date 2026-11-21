Giá vàng liên tục giảm

10 giờ sáng nay (21.11), tại hai tiệm vàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa (P.Gia Định, TP.HCM) tấp nập người mua bán, trong đó có rất nhiều người trẻ.

Khung cảnh mua bán vàng ở tiệm vàng Mi Hồng sáng 21.11 ẢNH: THANH ĐA

Nếu như những ngày đầu năm, đặc biệt là thời điểm cận ngày vía Thần tài, nhiều người phải thức dậy từ 5 giờ sáng, xếp hàng chờ mua vàng trong bối cảnh giá neo ở mức 18 - 19 triệu đồng/chỉ, có giai đoạn mỗi người chỉ mua được số lượng giới hạn, thì hiện nay việc mua bán diễn ra khá nhanh chóng, thuận lợi. Ghi nhận của chúng tôi trong buổi sáng, cả hai tiệm vàng đều không xảy ra tình trạng khan hàng hay thông báo hết vàng. Vàng nhẫn tròn trơn vẫn là sản phẩm được nhiều khách hàng trẻ lựa chọn để tích trữ.

Tranh thủ giờ làm việc, Nguyễn Lê Hoài Anh (30 tuổi, đường Bùi Đình Túy, P.Bình Thạnh, TP.HCM) xin phép sếp ra ngoài để mua vàng sau khi đọc thông tin về giá vàng giảm mạnh. Tuy nhiên, mục đích mua vàng của Hoài Anh không phải để đầu tư hay chờ giá tăng bán mà xuất phát từ một việc khá đặc biệt: chuẩn bị vàng mừng cưới bạn.

Bạn trẻ đến mua bán vàng ẢNH: THANH ĐA

"Mình mua để đi tháng 12 này đi đám cưới bạn, ngày mình cưới, bạn cũng tặng vàng. Mình ít khi mua vàng, trước chỉ cần căn cước công dân bản cứng hoặc VNeID, nay ra mua vàng mới biết còn phải khai nghề nghiệp nữa", Hoài Anh chia sẻ.

Báo Thanh Niên sáng 21.11 đưa tin đà giảm của giá vàng vẫn chưa dừng lại. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng xuống 128,5 triệu đồng/lượng và bán ra 133,5 triệu đồng, giảm 700.000 đồng so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán vàng miếng SJC giữ ở mức 5 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC được mua vào ở mức 127,3 triệu đồng và bán ra 133,3 triệu đồng, giảm mạnh 2,7 triệu đồng ở chiều mua nhưng chỉ giảm 700.000 đồng ở chiều bán ra.

Mua lúc vàng trên đỉnh, bán khi giảm đậm sâu

Lỗ hơn 5 triệu đồng so với thời điểm mua nhưng Đào Việt Anh (27 tuổi, đường Phan Văn Trị, P.An Nhơn, TP.HCM) vẫn quyết định bán vì cần tiền gấp, sợ để thêm thì giá còn xuống nữa. "Mình nghĩ tâm lý yếu không nên mua vàng. Mình cũng đang ở trọ nên có 1 chỉ vàng mà thấp thỏm không yên, bán đi cho nhẹ đầu", Việt Anh cho biết.

Không ít bạn trẻ hài hước phân biệt giữa vàng lúc 18 triệu đồng/chỉ và vàng thời điểm giảm còn khoảng 13 triệu đồng/chỉ ẢNH: THANH ĐA

Bán cắt lỗ khi vàng 14 triệu đồng/chỉ, Nguyễn Thị Hoa (ngụ đường Nguyễn Lương Bằng, P.Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết cô mua 3 chỉ ngày vía Thần tài giá gần 184 triệu đồng/lượng. Cần tiền, không muốn vay mượn nên Hoa bán 2 chỉ, giữ lại 1 chỉ. Hoa nói may mắn vì thời điểm đó không có nhiều tiền để mua.

“Giữ tới giờ còn lỗ thêm nữa. Có vài chỉ nhưng tâm lý thấp thỏm khi giữ vàng khiến mình không yên tâm. Đó là lần duy nhất mình mua vàng”, Hoa nói.

Trần Thị Mỹ Duyên (29 tuổi, hiện đang làm việc tại một ngân hàng ở TP.HCM) có thói quen tích trữ vàng từ ngày mới đi làm. Cũng mua vàng ở thời điểm 18 – 19 triệu đồng/chỉ, thậm chí cao hơn, đến nay khi vàng giảm mạnh chỉ còn hơn 13 triệu đồng/chỉ, Duyên vẫn tiếp tục mua thêm.

Duyên kể đầu năm, sau khi nhận tiền thưởng, trừ đi các chi phí cố định, trả nợ ngân hàng Duyên còn khoảng 10 triệu đồng mua được nửa chỉ vàng. "Mình dậy từ 6 giờ sáng tới nơi đã thấy dòng người chen chúc xếp hàng dài, tưởng đâu không còn số để bốc", Duyên chia sẻ. Thời điểm ấy, chờ đến 2 tiếng mới mua được nửa chỉ vàng, Duyên mừng lắm.

Giá vàng đang giảm, người muốn bán cho đỡ sẽ giảm tiếp, người mua để tích trữ ẢNH: THANH ĐA

Mua vàng để tiết kiệm nên Mỹ Duyên không thấp thỏm hay vội bán tháo khi giá vàng xuống như hiện tại. "Vàng cao thì mình mua ít, vàng thấp thì mình tích cóp mua được nhiều hơn. Nếu không mua vàng, mình cũng tiêu xài hết, nhưng khi có việc cần tiền, mình rất ngại đi bán vàng. Mình nghĩ nên có kỷ luật trong việc tiết kiệm, kiến tha lâu ngày đầy tổ, chậm mà chắc, từ từ rồi cơ hội cũng tới", Duyên chia sẻ.