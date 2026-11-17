Giá vàng miếng SJC giảm nhẹ 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC mua vào 134,2 triệu đồng, bán ra 137,2 triệu đồng. Công ty Mi Hồng không thay đổi giá, mua vào ở mức 136 triệu đồng, bán ra 137,5 triệu đồng. Tương tự, ACB mua vào 135 triệu đồng, bán ra 138 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua vào 200.000 đồng, còn 134,3 triệu đồng, trong khi giá bán ra đứng yên ở mức 137,5 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm nhẹ 200.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 134,3 triệu đồng, bán ra 137,3 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 133 triệu đồng, bán ra 137 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng trong nước dao động từ 3 - 4 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng qua ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm nhẹ 3 USD mỗi ounce, còn 3.855 USD. Kim loại quý giằng co quanh mức từ 3.832 - 3.902 USD mỗi ounce. Vàng giảm do đồng đô la mạnh hơn, bởi khả năng việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa và đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ trên diện rộng gây áp lực lên kim loại quý.

Mỹ công bố chỉ số kinh tế cho thấy hoạt động sản xuất tại New York giảm mạnh dù lĩnh vực này vẫn tiếp tục mở rộng. Chỉ số sản xuất Empire State tháng 11 giảm xuống 7,8 từ mức 25,5 trong tháng 10, thấp hơn đáng kể so với trước đây. Các đơn đặt hàng và lô hàng mới tiếp tục tăng, trong khi việc làm mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong hơn bốn năm. Giá nguyên liệu đầu vào và giá bán tăng chậm lại nhưng vẫn ở mức cao. Báo cáo này được đưa ra sau khi công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 trong tuần trước, tăng 0,3% so với tháng 9, thấp hơn kỳ vọng, trong khi lạm phát sản xuất hàng năm đạt 6,5%, mức cao nhất kể từ tháng 11.2022. Sự kết hợp giữa tăng trưởng sản xuất khu vực chậm lại và lạm phát dai dẳng cho thấy những khó khăn mà Fed đang phải đối mặt khi xem xét thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Tâm lý thị trường vẫn tập trung vào cuộc họp của Fed vào ngày 8-9 tháng 12, với đánh giá hợp đồng tương lai mới nhất cho thấy xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản là khoảng 90% và xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 10%. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống khoảng 5,122% vào cuối phiên giao dịch, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm xuống khoảng 4,825%, phản ánh nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm điểm