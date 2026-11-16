Giá vàng hôm nay 16.11.2026: Thế giới đột ngột quay đầu giảm

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào giá vàng miếng SJC ở mức 134,5 triệu đồng, bán ra 137,5 triệu đồng. ACB mua vào với giá 136 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng. Công ty Mi Hồng mua vào 136 triệu đồng nhưng bán ra chỉ ở mức 137,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 134,5 triệu đồng, bán ra 137,5 triệu đồng… Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng đứng giá, Công ty Phú Quý mua vào 134,5 triệu đồng, bán ra 137,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 133,3 triệu đồng, bán ra 137,3 triệu đồng…

Giá vàng trong nước đứng yên đầu tuần ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới hồi phục nhẹ đầu ngày nhưng sau đó đột ngột quay đầu giảm mạnh, mất 10 USD mỗi ounce, xuống 3.875 USD. Kim loại quý giảm giá do những lo ngại dai dẳng về lạm phát, lợi suất trái phiếu kho bạc cao và khả năng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Sau khi Mỹ công bố một số thông tin kinh tế như chỉ số sản xuất (PPI) tăng hơn so với dự báo trong khi lạm phát sản xuất hàng năm tăng, mức cao nhất kể từ tháng 11.2022; cũng như báo cáo việc làm tháng 10 có thêm 165.000 việc và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%. Sự kết hợp giữa việc làm ổn định và lạm phát kéo dài tiếp tục củng cố khả năng về chính sách tiền tệ thắt chặt bất chấp bằng chứng về sự giảm tốc trong một số chỉ số giá hàng tháng.

Tình hình thị trường vẫn tập trung vào cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang (Fed) vào ngày 8 - 9 tháng 12, với đánh giá mới nhất từ các hợp đồng tương lai được xác minh độc lập cho thấy xác suất tăng 25 điểm cơ bản là 89% và xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 11%. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng lên gần 5,15% vào thứ sáu, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng không sinh lời, trong khi đồng đô la vẫn tương đối mạnh.

Các sự kiện kinh tế chính trong tuần bao gồm báo cáo doanh số bán lẻ tháng 10 vào thứ ba và biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed vào thứ tư. Tiêu dùng mạnh hơn hoặc bình luận chính sách cứng rắn có thể củng cố khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ, trong khi nhu cầu yếu hơn có thể hỗ trợ giá vàng thông qua lợi suất thấp hơn.