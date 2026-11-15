Giá vàng hôm nay 15.11.2026: Giảm mạnh khiến người mua lỗ 7 triệu sau một tuần

Sáng 15.11, giá vàng ghi nhận mức giảm sâu trong tuần. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty SJC được mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, bán ra 137,5 triệu đồng, giảm 3,5 triệu đồng so với so với cuối tuần trước. Do chênh lệch giá mua - bán vàng miếng vẫn được SJC duy trì 3 triệu đồng/lượng thì người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng.

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC giảm 3,2 triệu đồng sau một tuần khi mua vào xuống 133,3 triệu đồng và bán ra 137,3 triệu đồng. Tập đoàn Doji cũng giảm 3 triệu đồng khi mua vàng nhẫn còn 133,5 triệu đồng và bán ra 137,5 triệu đồng. Tại Doji, chênh lệch mua - bán vàng nhẫn vẫn duy trì 4 triệu đồng nên người mua sau một tuần bị lỗ đến 7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm mạnh trong tuần khiến người mua lỗ nặng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá vàng lao dốc mạnh trong tuần, xuống 3.883 USD/ounce, thấp hơn cuối tuần trước 187 USD. Trong tuần, kim loại quý có phiên xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Số liệu công bố hôm thứ 13.11 cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 10 tăng 0,3%, thấp hơn dự báo cuộc khảo sát của Reuters rằng PPI tăng 0,4%. Tính từ đầu tuần, giá vàng đã giảm khoảng 4,5% và ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 6. Phát biểu trên Kitco News, ông Tai Wong, nhà phân tích độc lập nhận định kim loại quý có thể sẽ gặp khó khăn trong việc lấy lại mốc 4.000 USD/ounce khi các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có quan điểm cứng rắn về lãi suất đang gia tăng sức ép.

Nhiều nhà phân tích vẫn bi quan về xu hướng giá vàng trong tuần tới. Kết quả cuộc khảo sát của Kitco News với 13 nhà phân tích Phố Wall thì có 2 chuyên gia, tương ứng 15% nghĩ rằng vàng sẽ bật tăng trở lại. Nhưng có đến 10 người, tương ứng 62% nhận định kim loại quý sẽ tiếp tục giảm và 3 người còn lại, tương ứng 23% nói vàng sẽ đi ngang. Trong khi đó, kết quả khảo sát trực tuyến của Kitco News thu hút 160 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 67 người, chiếm 42% nhận định vàng sẽ tăng trong tuần tới; ngược lại, có 60 người, tương đương 38% cho rằng vàng sẽ tiếp tục đà đi xuống và 33 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 21%, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.