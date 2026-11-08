Giá vàng hôm nay 8.11.2026: Bật tăng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ đến 2,5 triệu

Sáng 8.11, giá vàng tiếp tục ghi nhận hồi phục trong tuần. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty SJC được mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua - bán vàng miếng vẫn được SJC duy trì 3 triệu đồng/lượng thì người mua vẫn bị lỗ 1 triệu đồng.

Riêng giá vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC tăng cao đến 4,7 triệu sau một tuần khi mua vào lên 136,5 triệu đồng và bán ra lên 140,5 triệu đồng. Nhờ đó, người mua có lãi 700.000 đồng. Tập đoàn Doji cũng tăng 1,5 triệu đồng khi mua vàng nhẫn lên 136,5 triệu đồng và bán ra 140,5 triệu đồng. Tại Doji, chênh lệch mua - bán vàng nhẫn vẫn duy trì 4 triệu đồng nên người mua sau một tuần bị lỗ đến 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hồi phục trong tuần nhưng người mua vẫn thua lỗ ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá vàng hồi phục mạnh, lên 4.070 USD/ounce, cao hơn cuối tuần trước 196 USD. Kim loại quý đã có lúc lên đỉnh cao nhất hơn 2 tuần qua nhưng sau đó lại quay đầu đi xuống. Giá vàng đang bị tác động bởi khả năng tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào cuối năm này. Trong tuần, khả năng này xuống thấp hơn khi giá dầu hạ nhiệt đồng USD đi xuống và vàng được hưởng lợi.

Nhờ đà phục hồi, hiện có nhiều quan điểm dự báo giá vàng tiếp tục tăng. Kết quả khảo sát trực tuyến của Kitco News thu hút 212 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 143 người, chiếm 68% nhận định vàng tăng trong tuần tới; ngược lại, có 32 người, tương đương 15% cho rằng vàng sẽ giảm và 37 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 18%, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, nhiều nhà phân tích Phố Wall lại không lạc quan khi dự báo vàng quay đầu đi xuống. Kết quả cuộc khảo sát với 13 nhà phân tích thì có 4 chuyên gia, tương ứng 31% nghĩ rằng vàng sẽ bật tăng; ngược lại có 5 người, tương ứng 38% nhận định kim loại quý sẽ giảm và 37 người còn lại, tương ứng 18% nhận định vàng đi ngang.