Giá vàng hôm nay 7.11.2026: Giậm chân tại mức 141 triệu đồng

Sáng 7.11, giá vàng trong nước đồng loạt đứng yên. Cụ thể, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên chiều mua vào 138 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Công ty Doji cũng tiếp tục mua vàng miếng SJC 138 triệu đồng và bán ra 141 triệu đồng...

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng không thay đổi với chiều mua vào 136,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng; Công ty Doji mua vào 136,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng. Chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tại các công ty trên vẫn duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng khiến người mua lỗ ngay lập tức.

Giá vàng sáng 7.11 đứng yên khi vẫn bán ra 141 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới đi xuống phiên cuối tuần, còn 4.070 USD/ounce, giảm 7 USD so với hôm qua. Thậm chí có thời điểm, kim loại quý chạm mức thấp nhất 4.033.29 USD/ounce trong phiên khi đồng USD tăng lên cao nhất kể từ cuối tháng 10 đến nay. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đi lên.

Hôm qua, báo cáo số việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 10 với số lượng việc làm tăng thêm 165.000, vượt xa mức dự báo 59.000 việc làm mà các chuyên gia kinh tế được Dow Jones khảo sát đưa ra. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống 4,1%, trong khi các chuyên gia trước đó dự đoán con số này sẽ giữ nguyên ở mức 4,2%. Theo một số nhà phân tích quốc tế, giá vàng giảm mạnh sau báo cáo việc làm tích cực trên nhiều phương diện, song đang nỗ lực phục hồi.

Những dữ liệu này cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sức chống chịu, đồng thời giúp Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thêm dư địa tập trung vào áp lực lạm phát bắt nguồn từ xung đột tại Trung Đông. Theo công cụ FedWatch của CME, nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 74,8%, cao hơn mức 72,8% trước khi báo cáo việc làm được công bố. Nếu lãi suất tăng sẽ làm giảm sức hấp dẫn của vàng.



