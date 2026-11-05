Giá vàng hôm nay 5.11.2026: Tăng vọt hơn 2 triệu sau một đêm, hướng đến 145 triệu

Sáng 5.11, giá vàng trong nước tiếp đà tăng cao chỉ sau một ngày. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 2,1 triệu đồng/lượng khi mua vàng miếng lên 141,5 triệu đồng và bán ra 144,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý chỉ tăng 1 triệu đồng ở chiều mua vàng miếng SJC, lên 140 triệu đồng nhưng tăng 2,1 triệu đồng ở chiều bán ra, đạt 144,5 triệu đồng...

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng 1,8 triệu đồng khi được mua vào 138,3 triệu đồng, bán ra 142,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng, đưa chiều mua vào lên 140 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng... Chênh lệch giá vàng nhẫn tại SJC vẫn neo cao 4 triệu đồng/lượng khiến người mua vào lỗ ngay số tiền này.

Giá vàng sáng 5.11 tăng vọt hướng đến 145 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng, lên 6 USD/ounce, lên 4.102 USD/ounce, cao hơn một ngày trước 164 USD. Kim loại quý phục hồi mạnh lên trên ngưỡng 4.000 USD/ounce trong bối cảnh công tác kiểm phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vẫn tiếp diễn với chiến thắng ở Hạ viện nghiêng về phe Dân chủ và cũng dẫn đầu tại nhiều cuộc đua thống đốc bang. Điều này làm đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cùng đi xuống.

Bà Rhona O'Connell, Trưởng bộ phận phân tích thị trường khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) và châu Á tại StoneX, nhận định trong một báo cáo hôm 3.11 rằng nếu phe Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, giá vàng sẽ được hỗ trợ do lãi suất và đồng USD nhiều khả năng chịu áp lực giảm. Tuy nhiên, yếu tố này có thể bị triệt tiêu một phần bởi phần bù rủi ro liên quan đến trần nợ công trên các tín phiếu Kho bạc và xu hướng Fed nghiêng về khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa. Dù vậy, một số nhà phân tích quốc tế vẫn cho rằng sự phục hồi này vẫn mong manh. Bởi thách thức đối với kim loại quý là bất ổn địa chính trị khiến nhà đầu tư vẫn lo ngại về chính sách tiền tệ thắt chặt...