Giá vàng hôm nay 31.10.2026: Lao dốc gần 3 triệu, rời xa ngưỡng 140 triệu đồng

Sáng 31.10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng và bán ra 139 triệu đồng, giảm 2,4 triệu đồng so với hôm qua. Thậm chí, Công ty Phú Quý mua vàng miếng xuống 134,5 triệu đồng và bán ra 139 triệu đồng, đưa chênh lệch giá mua - bán vàng miếng lên mức cao mới là 4,5 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 giảm mạnh hơn. Công ty SJC giảm 2,9 triệu đồng khi mua vàng nhẫn còn 131,8 triệu đồng và bán ra 135,8 triệu đồng. Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC tiếp tục được neo ở mức 4 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý cùng giảm 2,9 triệu đồng, đưa chiều mua xuống 134,5 triệu đồng, bán ra 137,5 triệu đồng...

Giá vàng sáng 31.10 lao dốc rời xa ngưỡng 140 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới lao dốc xuống 3.874 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 126 USD. Kim loại quý rơi xuống mức thấp nhất trong vòng một năm qua khi nhà đầu tư lo ngại đã rơi vào vùng quá bán về mặt kỹ thuật. Phát biểu trên Kitco News, nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong cho hay thị trường đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Các kim loại quý không thể thoát khỏi sức ép từ một đợt điều chỉnh mạnh của thị trường chứng khoán. Lợi nhuận doanh nghiệp là nền tảng cho đà tăng của cổ phiếu AI, nhưng hiện trụ cột đó đang xuất hiện những vết rạn nứt.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ hôm qua lao dốc mạnh. Chỉ số Nasdaq Composite đã mất 2,86% xuống 25.437 điểm, ghi nhận mức sụt giảm trong ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 6. Chỉ số này hiện cũng thấp hơn khoảng 8% so với mức đỉnh gần đây. Chỉ số Dow Jones giảm 572 điểm, tương đương 1,09%, đóng cửa ở mức 51.770 điểm và S&P 500 trượt 1,82% xuống còn 7.580 điểm. Một số nhà phân tích quốc tế cũng cho rằng, đợt bán tháo mạnh cổ phiếu công nghệ hôm qua có thể đã kích hoạt hoạt động bán tháo bắt buộc đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng, đồng thời dẫn đến các yêu cầu bổ sung ký quỹ. Tuy nhiên, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương thường có xu hướng tăng mạnh mỗi khi giá kim loại quý này xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce và điều này có thể góp phần khiến đà rơi không mạnh.