Giá vàng hôm nay 4.11.2026: Vàng miếng SJC tăng nhẹ, cao hơn thế giới 17 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới tăng lên 16 - 17 triệu đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào 138,2 triệu đồng, bán ra 141,2 triệu đồng. ACB mua vào 139 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá vàng miếng 100.000 đồng, mua vào 139,1 triệu đồng, bán ra 140,6 triệu đồng… Giá vàng đã tăng 2,2 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tăng thêm 500.000 - 600.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 134,3 triệu đồng, bán ra 138,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 136 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng...

Giá vàng miếng SJC tăng 2,2 triệu đồng/lượng trong tuần ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng 6 USD/ounce, lên 3.938 USD/ounce. Tuy nhiên, các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực đang củng cố kỳ vọng Fed có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Số lượng việc làm trống trong tháng 9 tăng lên 7,523 triệu, từ mức 7,19 triệu trong tháng 8, vượt dự báo 7,15 triệu và đạt mức cao nhất kể từ tháng 5. Tuyển dụng tương đối ổn định, số lượng sa thải giảm xuống 1,64 triệu, trong khi số người tự nguyện nghỉ việc tăng lên 3,37 triệu. Những số liệu này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sức mạnh bất chấp chi phí vay cao và những bất ổn kinh tế.

Bên cạnh đó, đơn đặt hàng nhà máy tháng 9 tăng 1,8%, vượt mức dự báo 1,2% và mức tăng 0,3% của tháng 8. Tổng đơn hàng tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ đơn hàng máy bay dân dụng và phụ tùng tăng 28,3%. Đơn hàng máy móc tăng 1,5%, máy tính và sản phẩm điện tử tăng 0,8%...

Các dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, đồng thời củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Qua đó, kim loại quý chịu áp lực giảm giá dù giá dầu thô tiếp tục đi xuống. Nhà đầu tư cũng đang theo dõi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và những diễn biến trái chiều trong đàm phán nhằm chấm dứt đối đầu với Iran.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ hôm thứ ba đã tạo thêm một nguồn bất ổn cho thị trường trái phiếu, tiền tệ và kim loại quý, khi các nhà đầu tư đánh giá xem liệu đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump có giữ được quyền kiểm soát Quốc hội hay không.