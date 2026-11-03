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    Giá vàng hôm nay 3.11.2026: Tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng

    Thanh Xuân
    Thanh Xuân
    Giá vàng miếng SJC và nhẫn 4 số 9 tiếp tục tăng thêm 1,2 triệu đồng mỗi lượng. Kim loại quý thế giới tăng khi lực mua trên thị trường xuất hiện.

    Giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, nâng tổng mức tăng trong 2 ngày đầu tuần lên 2,2 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 138,2 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 141,2 triệu đồng. Công ty Mi Hồng mua vào 138,5 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá vàng miếng 1,2 triệu đồng, mua vào 136,7 triệu đồng, bán ra 141,2 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC ở mức 3 - 4,5 triệu đồng/lượng.

    Vàng nhẫn cũng tăng giá 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 135 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 134 triệu đồng, bán ra 138 triệu đồng…

    Giá vàng hôm nay 3.11.2026: Tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

    Giá vàng tiếp tục tăng lên

    ẢNH: NGỌC THẮNG

    Giá vàng thế giới tăng 8 USD mỗi ounce, lên 3.955 USD. Vàng phục hồi khi những lo ngại về lạm phát giảm bớt, khuyến khích nhu cầu đầu tư vào vàng trở lại. Các báo cáo về tiến triển trong các cuộc đàm phán được nối lại giữa Washington và Tehran đã khiến giá dầu giảm hơn 7%, trong khi đợt bán tháo cổ phiếu do lĩnh vực công nghệ dẫn đầu và kỳ vọng dai dẳng về việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa đã làm phức tạp thêm triển vọng thị trường nói chung.

    Các báo cáo kinh tế của Mỹ công bố cho thấy hoạt động sản xuất mở rộng với tốc độ nhanh hơn trong tháng 10. Viện Quản lý Cung ứng (ISM) hôm thứ hai thông báo Chỉ số Quản lý mua hàng sản xuất (PMI) của họ đã tăng lên 55,5 trong tháng 10, tăng từ 54,5 trong tháng 9, tốt hơn dự kiến. Chỉ số sản xuất tăng lên 59 từ 56,7, mức cao nhất kể từ tháng 11.2021, trong khi đơn đặt hàng mới tăng nhẹ lên 55,5 từ 55,3. Chỉ số việc làm giảm xuống 52,4 từ 52,7, cho thấy tốc độ tuyển dụng chậm lại. Chỉ số giá thành sản xuất giảm xuống 75,2 từ 77,9, thể hiện tốc độ tăng chi phí sản xuất có phần giảm bớt...

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