Giá vàng hôm nay 2.11.2026: Vàng miếng SJC tăng đầu tuần

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 137 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua lên 135,5 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng. Công ty Mi Hồng mua vào với 137,5 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng… Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 135,5 triệu đồng, bán ra 138,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 132,8 triệu đồng, bán ra 136,8 triệu đồng…

Vàng tăng giá trở lại ẢNH; NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng mạnh 32 USD mỗi ounce, lên 3.908 USD. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất, lợi suất trái phiếu giảm mạnh và đồng đô la Mỹ giảm giá so với mức cao gần đây là những yếu tố khiến vàng tăng trở lại. Theo các chuyên gia, vàng bị bán tháo tuần qua là cơ hội để mua vào. Các nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với nhiều tác động tiềm tàng khi thị trường tài chính vẫn còn biến động. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tuần này có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc xung đột đang diễn ra với Iran và triển vọng giá năng lượng, trong khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp cũng sẽ cung cấp thông tin cập nhật quan trọng về tình hình thị trường lao động Mỹ.

Vàng đang gặp khó khăn trong việc thu hút nhu cầu trú ẩn an toàn và những lo ngại về lạm phát khiến Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Các nhà phân tích dự đoán kim loại quý này sẽ tiếp tục nhạy cảm với những thay đổi về kỳ vọng lãi suất và tâm lý thị trường nói chung.

Một số thông tin kinh tế của Mỹ được công bố trong tuần này đáng chú ý gây tác động lên vàng. Chẳng hạn, chỉ số PMI sản xuất ISM, số liệu việc làm JOLTS của Mỹ, bầu cử giữa nhiệm kỳ, số liệu việc làm phi nông nghiệp ADP, chỉ số PMI dịch vụ ISM, cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh, số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, khảo sát sơ bộ về niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan...