Giá vàng hôm nay 1.11.2026: Lao dốc đẩy người mua lỗ hơn 11 triệu sau 2 tuần

Sáng 1.11, giá vàng ghi nhận lao dốc mạnh trong tuần. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty SJC được mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng và bán ra 139 triệu đồng, giảm 2,7 triệu đồng so với so với cuối tuần trước. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán vàng miếng vẫn được SJC duy trì 3 triệu đồng/lượng thì người mua bị lỗ 5,7 triệu đồng. Còn đối với người mua trước đó thì sau 2 tuần đã lỗ đến 7,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC giảm 3,2 triệu đồng sau một tuần khi mua vào xuống 131,8 triệu đồng và bán ra 135,8 triệu đồng. Tập đoàn Doji cũng giảm vàng nhẫn 3,2 giảm triệu đồng so với cuối tuần trước khi được mua vào xuống 134 triệu đồng và bán ra 138 triệu đồng... Cộng chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại các công ty này là 4 triệu đồng nên người mua sau một tuần bị lỗ đến 7,2 triệu đồng/lượng. Tổng cộng sau 2 tuần, người mua vàng nhẫn đã lỗ đến 11,3 triệu đồng một lượng.

Giá vàng liên tục lao dốc đẩy người mua lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng sau 2 tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá vàng cuối tuần lao dốc mạnh, xuống 3.874 USD/ounce - ghi nhận mức đáy trong vòng một năm. Theo nhiều nhà phân tích quốc tế, dù các ngân hàng trung ương lớn giữ nguyên lãi suất trong tuần này, những tín hiệu được đưa ra cho thấy xu hướng duy trì lãi suất cao trong thời gian dài vẫn chiếm ưu thế khi lo ngại về lạm phát vẫn gia tăng.

Dù liên tục giảm, vẫn có nhiều nhà đầu tư cá nhân dự báo vàng sẽ hồi phục trở lại trong tuần tới. Kết quả khảo sát trực tuyến của Kitco News thu hút 184 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 98 người, chiếm 53% nhận định vàng tăng trong tuần tới; ngược lại, có 56 người, tương đương 30% cho rằng vàng sẽ tiếp tục giảm và 30 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 16%, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, nhiều nhà phân tích Phố Wall dự báo vàng vẫn tiếp tục đi xuống. Kết quả cuộc khảo sát với 16 nhà phân tích thì duy nhất chỉ có 1 chuyên gia nghĩ rằng vàng sẽ bật tăng; ngược lại có 10 người, tương ứng 63% nhận định tiếp tục đà giảm và 5 người còn lại, tương ứng 31% nhận định vàng đi ngang