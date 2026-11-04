Hơn 20 ngân hàng giảm lãi suất cho vay từ 0,5 - 2%/năm

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà thông tin về giải pháp giảm mặt bằng lãi suất tại buổi Họp báo Chính phủ trưa nay 4.11.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà ẢNH: NHẬT BẮC

Trước áp lực nhu cầu vốn cho nền kinh tế tăng cao và diễn biến kinh tế thế giới phức tạp, NHNN đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Theo đó, NHNN đã yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận với khách hàng, đồng thời giảm 0,5 - 1%/năm lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Với lãi suất cho vay, các ngân hàng được yêu cầu giảm 1,5 - 2% đối với các khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Theo Phó thống đốc, đến nay, các ngân hàng đã đồng loạt giảm khoảng 0,5%/năm lãi suất huy động niêm yết đối với tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Trong đó, khối ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng nước ngoài giảm bình quân 0,5%/năm; khối ngân hàng thương mại cổ phần giảm phổ biến 0,5 - 0,7%/năm.

Đối với lãi suất huy động thực tế, số liệu thống kê đến đầu tháng 10 cho thấy mức lãi suất đối với các khoản tiền gửi mới đã giảm khoảng 0,4% so với thời điểm đầu tháng. Lãi suất cho vay phát sinh mới trong giai đoạn cuối tháng 10 cũng giảm 0,2 - 0,5% so với kỳ báo cáo đầu tháng 10.

Đáng chú ý, trên 20 ngân hàng đã công bố các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm lãi suất từ 0,5 - 2%/năm.

"Việc giảm lãi suất huy động là cơ sở quan trọng để các ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất cho vay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ", Phó thống đốc Phạm Thanh Hà đánh giá.

Bảo đảm dòng vốn tập trung vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên

Bên cạnh yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất, NHNN cũng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn cho hệ thống tổ chức tín dụng.

Ngày 3.11, NHNN thông báo triển khai công cụ hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam với kỳ hạn 6 tháng đối với các tổ chức tín dụng. Theo ông Hà, giải pháp này nhằm hỗ trợ các ngân hàng có thêm nguồn vốn với kỳ hạn dài hơn, tăng khả năng thanh khoản, qua đó góp phần giảm mặt bằng lãi suất trên thị trường.

Trong thời gian tới, lãnh đạo NHNN cho biết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng.

Đối với lãi suất, NHNN sẽ tiếp tục yêu cầu các ngân hàng thương mại quyết liệt triển khai các giải pháp giảm cả lãi suất huy động và cho vay. Đồng thời, cơ quan này sẽ có biện pháp xử lý đối với những tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN.

"Về tín dụng, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến trong hai tháng cuối năm, bảo đảm dòng vốn tập trung vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, hạn chế chảy vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro", ông Hà thông tin.

Các tổ chức tín dụng cũng được yêu cầu tiếp tục tiết giảm chi phí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quy trình cấp tín dụng, đơn giản hóa thủ tục để người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn vay nhanh chóng, thuận lợi hơn.