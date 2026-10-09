Báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá sáng 9.10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,26%.

Trong quý 4 cuối năm, áp lực lên mặt bằng giá vẫn hiện hữu do rủi ro từ thị trường năng lượng quốc tế, sự gián đoạn chuỗi cung ứng, cùng nhu cầu đẩy mạnh đầu tư công và tiêu dùng dịp cuối năm.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo không để hàng hóa tăng giá bất hợp lý ẢNH: VGP

Bộ Tài chính cập nhật 2 kịch bản lạm phát năm 2026: tăng trong khoảng 4,5% và 4,8%. Theo Thứ trưởng Phương, Ngân hàng nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,5 - 5,0%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 4,2 - 5,5%.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng công tác điều hành giá của các địa phương không có sự đồng đều. Bên cạnh nhiều địa phương kiểm soát giá rất tốt, từ đó hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế thì cũng còn nhiều địa phương kiểm soát giá chưa tốt.

Để kìm giữ lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương điều hành giá các hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, đánh giá kỹ tác động lên chỉ số CPI. Triển khai công tác kiểm tra việc kê khai và niêm yết giá, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu.

Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá nhằm mục đích trục lợi bất hợp pháp, lợi dụng thiên tai bão lũ, mùa cao điểm lễ tết để tự ý nâng giá bán.

Các doanh nghiệp phải kịp thời giảm giá bán tương ứng khi chi phí nguyên vật liệu đầu vào giảm để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Năm 2027 sẽ giao chỉ tiêu kiểm soát CPI cho từng địa phương

Các địa phương phải chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định công khai các khoản thu, chi đầu năm học, không để phát sinh các khoản thu ngoài danh mục quy định.

Bộ Tài chính tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và hỗ trợ đời sống cho người dân. Phó thủ tướng lưu ý, phải tận dụng mọi chính sách để có thể kiểm soát được CPI.

Bộ Công thương theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu, khí hóa lỏng, than, điện và các loại năng lượng trên thị trường thế giới; điều hành giá xăng dầu trong nước theo quy định, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hoặc găm hàng chờ giá.

Đối với các địa phương có chỉ số CPI tăng cao hơn mức bình quân chung của cả nước, phải phân tích, đánh giá chuyên sâu các yếu tố hình thành giá và nguyên nhân biến động của các nhóm mặt hàng có chỉ số giá tăng cao.

Phó thủ tướng cũng nhất trí với ý kiến của Bộ Tài chính về nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ giao thêm chỉ tiêu về kiểm soát CPI cho các địa phương từ năm 2027 để đảm bảo đồng bộ với các chỉ đạo liên quan đến phát triển kinh tế xã hội.