Vàng, bạc 'rung lắc' trước thời điểm Mỹ công bố CPI tháng 6

Vàng giảm 1,5 triệu/lượng, bạc giảm 1,8 triệu/kg

Từ khi mở cửa thị trường tới hơn 14 giờ hôm nay 13.7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giảm giá vàng 2 lần, với tổng mức giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán. Hiện, giá mua - bán mỗi lượng vàng miếng SJC là 145,4 - 148,4 triệu đồng.

Lúc hơn 14 giờ, các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc khác như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... đều niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng thấp hơn SJC, lần lượt là: 143,5 - 147 triệu đồng; 143 - 147 triệu đồng; 143 - 146,8 triệu đồng.

Hôm nay, giá mỗi kg bạc giảm khoảng 1,8 triệu đồng so với chốt tuần qua ẢNH: ĐAN THANH

Giá bạc hôm nay cũng giảm đáng kể so với chốt tuần qua. Giá bán mỗi lượng bạc khoảng 2,26 - 2,27 triệu đồng; mỗi kg bạc dao động 60 - 61 triệu đồng.

Tại thời điểm khoảng 13 giờ 45, các doanh nghiệp như Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải... bán ra mỗi kg bạc dao động 60,18 - 60,42 triệu đồng, giảm 1,63 - 1,82 triệu đồng, tùy thương hiệu.

Lúc 13 giờ 51 hôm nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay là 4.056,4 USD/oune, giảm 63,5 USD (tương đương 1,53%); giá bạc thế giới giao ngay là 57,83 USD/ounce, giảm 1,94 USD (tương đương 3,23%) so với giá đóng cửa tuần qua.

CPI tháng 6 của Mỹ có thể tác động tới giá vàng ra sao?

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích, tuần qua, giá vàng thế giới vẫn duy trì tín hiệu tích cực khi khép lại tuần trên ngưỡng 4.100 USD/ounce.

"Mở đầu tuần này, dù giá giảm song vẫn duy trì trên 4.000 USD/ounce. Vùng 4.000 USD/ounce tiếp tục đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của thị trường. Việc giữ vững mốc này cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn chưa bị phá vỡ", ông Phương nói.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ được đánh giá sẽ tác động đáng kể tới xu hướng giá vàng thời gian tới ẢNH: ĐAN THANH

Về yếu tố vĩ mô, ông Phương nhấn mạnh, tâm điểm của thị trường trong tuần này sẽ là báo cáo CPI tháng 6 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 14.7. Đây là dữ liệu có ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng điều hành chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), qua đó tác động trực tiếp đến diễn biến của giá vàng, bạc.

Nhiều dự báo hiện cho thấy, lạm phát của Mỹ trong tháng 6 có xu hướng "hạ nhiệt" nhờ giá năng lượng giảm mạnh thời gian qua. Nếu CPI giảm đúng như kỳ vọng, Fed có thể giảm áp lực duy trì chính sách lãi suất ở mức cao, tạo điều kiện thuận lợi để giá các loại kim loại quý tiếp tục đi lên.

Ngược lại, nếu CPI không giảm mà tăng cao hơn kỳ vọng, giá vàng thế giới có thể điều chỉnh về vùng 3.939 USD/ounce. Tuy nhiên, đây là kịch bản có xác suất xảy ra thấp hơn.

"Sau khi dữ liệu CPI được công bố, thị trường cũng sẽ theo dõi sát các phát biểu của lãnh đạo Fed nhằm đánh giá định hướng chính sách tiền tệ thời gian tới. Bởi vậy, nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi sát dữ liệu kinh tế Mỹ và các tín hiệu từ Fed - những yếu tố quyết định xu hướng của giá vàng, bạc thế giới trong ngắn hạn", ông Phương lưu ý.

Theo khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News, phố Wall và các nhà đầu tư cá nhân đang thiếu quyết đoán về triển vọng ngắn hạn của vàng.

Trong số 13 chuyên gia tham gia cuộc khảo sát, 5 chuyên gia (38%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này; 3 chuyên gia (23%) dự báo giá sẽ giảm; 5 chuyên gia (38%) cho rằng vàng sẽ đi ngang.

Ở phía nhà đầu tư cá nhân, trong số 282 người tham gia cuộc khảo sát trực tuyến, 117 người (42%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng; 108 người (38%) dự báo giá giảm; 57 người (20%) cho rằng vàng sẽ tiếp tục đi ngang.