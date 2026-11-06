Giá vàng hôm nay 6.11.2026: Quay đầu giảm 1,5 triệu đồng

Sáng 6.11, giá vàng trong nước quay đầu giảm. Cụ thể, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 1,5 triệu đồng khi mua vào xuống 138 triệu đồng/lượng và bán ra còn 141 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng, đưa chiều mua vàng miếng SJC xuống 137,5 triệu đồng và bán ra 140,5 triệu đồng... Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng giảm 1,5 triệu đồng khi còn mua vào 136,5 triệu đồng, bán ra 142 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào xuống 137,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng...

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn là 4 triệu đồng.

Giá vàng sáng 6.11 quay đầu giảm 1,5 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới đi xuống, còn 4.078 USD/ounce, giảm 24 USD so với hôm qua. Kim loại quý đã tăng cao trong ngày 5.11 và lên mức cao nhất hơn 2 tuần khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ suy yếu. Bên cạnh đó, giá dầu đi xuống cũng khiến các nhà đầu tư giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất nên chỉ số đồng USD dao động quanh mức thấp nhất kể từ ngày 30.9, phần nào hỗ trợ giá vàng.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 66%, giảm mạnh so với mức gần 80% trong tháng 10. Lãi suất cao hơn làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không mang lại lợi suất.



Nhà đầu tư cũng đang chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ sáu, để có thêm cơ sở đánh giá lộ trình chính sách của ngân hàng trung ương. Theo ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, các số liệu việc làm gần đây biến động khá mạnh, và vàng có thể chịu áp lực nếu số liệu công bố cao hơn đáng kể so với dự báo. Kết quả như vậy nhiều khả năng sẽ củng cố khả năng vốn đã rất lớn về việc Fed tăng lãi suất trong tháng 12...