Giá vàng hôm nay 13.11.2026: SJC giảm 1 triệu vẫn cao hơn thế giới trên 17 triệu

Sáng 13.11, giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống so với cuối ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 1 triệu đồng, đưa chiều mua vàng miếng xuống 135 triệu đồng, bán ra 138 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1 triệu đồng khi mua vào còn 135 triệu đồng, bán ra 138 triệu đồng... Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 được SJC giảm 1 triệu đồng mỗi lượng khi mua vào còn 133,8 triệu đồng, bán ra 137,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý giảm 600.000 đồng, đưa chiều mua vào xuống 135 triệu đồng, bán ra 138 triệu đồng...

Giá vàng sáng 13.11 tiếp tục giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục lao dốc, xuống còn 3.888 USD/ounce. Kim loại quý giảm gần 100 USD so với sáng hôm qua. Trong phiên, kim loại quý này có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10.2025 khi về gần sát 3.881 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 120,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới trên 17 triệu đồng.

Tổng cộng, giá vàng thế giới đã giảm hơn 250 USD/ounce trong hơn 3 ngày qua sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 10 tăng nóng hơn dự báo, khiến nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới. Bên cạnh đó, thông tin tỉ phú Mỹ Jensen Huang quyết định từ chức Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn sản xuất chip Nvidia sau bê bối tình ái đã khiến giá cổ phiếu Nvidia lao dốc, kéo thị trường chung đi xuống. Một số nhà phân tích quốc tế cho rằng việc các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán mạnh khiến nhà đầu tư phải bán vàng để bù lỗ cho danh mục chứng khoán đã kéo giá vàng thế giới giảm nhanh hơn. Thêm vào đó, giá vàng thế giới còn chịu sức ép khi một số quan chức cấp cao của Fed cho rằng cơ quan này cần phải gia tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Triển vọng Fed tăng lãi suất đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, một lần nữa gây ra áp lực giảm đối với giá vàng...