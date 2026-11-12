Giá vàng hôm nay 12.11.2026: Quay đầu giảm 1 triệu đồng một lượng

Sáng 12.11, giá vàng trong nước quay đầu đi xuống so với cuối ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, đưa chiều mua vào xuống 136 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng giảm 1 triệu đồng khi mua vào còn 135,7 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng...

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng như Công ty SJC mua vào 134,8 triệu đồng, bán ra 138,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý giảm 1,1 triệu đồng, đưa chiều mua vào xuống 135,6 triệu đồng, bán ra 138,6 triệu đồng... Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sáng 12.11 quay đầu giảm 1 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới mức 4.000 USD/ounce. Đầu ngày, kim loại quý giao dịch quanh 3.984 USD/ounce, gia gần 50 USD sau một ngày. Số liệu lạm phát tháng 10 của Mỹ lên cao khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 12. Đồng USD tăng giá so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn nên người mua không còn quá hào hứng mua vào. Tại một báo cáo mới đây, ngân hàng Standard Chartered nhận định giá vàng tiếp tục giao dịch trên ngưỡng quan trọng 4.000 USD/ounce. Ngân hàng này cho biết thêm giá dầu thô, rủi ro lạm phát và diễn biến của thị trường chứng khoán tiếp tục định hình xu hướng giao dịch của vàng, trong đó thị trường tập trung vào kỳ vọng tăng lãi suất tại cuộc họp Fed tháng 12.

Trong một khía cạnh khác liên quan đến vàng, Singapore vừa thông báo mở kho lưu trữ vàng dự trữ cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, đánh dấu bước tiến mới trong tham vọng đưa Singapore trở thành trung tâm giao dịch vàng quốc tế. Lượng vàng dự trữ của các tổ chức nước ngoài sẽ được bảo quản tại kho tiền quốc gia của Singapore, hiện có khả năng lưu trữ tối đa 500 tấn vàng và có thể tiếp tục mở rộng tùy theo nhu cầu. Song song với dịch vụ lưu trữ, Singapore đang hoàn thiện hạ tầng giao dịch và thanh toán vàng. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp Singapore nâng cao vai trò trên thị trường vàng châu Á...