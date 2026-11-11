Các ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất, hơn 463.000 tỉ 'tiếp sức' doanh nghiệp

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), Agribank, BIDV, VietinBank tiếp tục điều chỉnh biểu lãi suất tại quầy. Techcombank giảm thêm 0,4điểm % kỳ hạn 6 - 12 tháng. Ngân hàng Quân đội MB giảm 0,1 điểm % lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 3 - 5 tháng xuống 7%.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tại phiên họp Chính phủ thường kỳ 4.11 vừa qua, toàn bộ 46 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất niêm yết tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm.

Các ngân hàng đang tiếp tục hạ nhiệt lãi suất tiết kiệm và lãi suất cho vay ẢNH: GIA HÂN

Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng 100% vốn nước ngoài phổ biến giảm 0,5 điểm phần trăm; khối ngân hàng thương mại cổ phần giảm mạnh hơn, từ 0,5 đến 0,7 điểm phần trăm.

Tính chung toàn thị trường, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới vào cuối tháng 10 đã giảm khoảng 0,4 điểm phần trăm so với giữa tháng.

Tuy nhiên, theo tổng hợp của VNBA, dù biểu lãi suất niêm yết thông thường đã hạ nhiệt đáng kể (mức trần phổ biến quanh 6,8 - 6,9%/năm tại các kỳ hạn 6 đến 24 tháng), thị trường vẫn duy trì mức lãi suất đặc thù 9 - 10%/năm dành riêng cho các khoản tiền gửi quy mô hàng trăm đến hàng nghìn tỉ đồng.

Đơn cử, PVcomBank trả mức lãi suất 10%/năm kỳ hạn 12 - 13 tháng với tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng). MSB duy trì mức lãi suất 9%/năm với số tiền tối thiểu 500 tỉ đồng). Ngoài ra, chứng chỉ tiền gửi VPBank có mức lãi suất 9%/năm với số tiền từ 100 triệu đồng, kỳ hạn 184 - 389 ngày…

Hơn 463.000 tỉ đồng lãi suất ưu đãi cho sản xuất, kinh doanh

Ở đầu ra tín dụng, lãi suất cho vay đối với các giao dịch mới bình quân đã giảm khoảng 0,2 đến 0,5 điểm phần trăm. Tính đến đầu tháng 11, hơn 20 tổ chức tín dụng đã công bố các chương trình giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2 điểm phần trăm/năm. Một số đơn vị giảm sâu tới 3 - 3,25 điểm phần trăm/năm. Tổng quy mô các gói cho vay giảm lãi suất được công bố đạt khoảng 463.500 tỉ đồng.

Điểm đáng chú ý trong đợt điều chỉnh này là sự phân hóa rõ rệt về đối tượng thụ hưởng. Dòng vốn giá rẻ được nắn mạnh vào khu vực kinh tế thực.

Theo VNBA, khoảng 78% tổng dư nợ tín dụng hiện tập trung vào sản xuất, kinh doanh; đặc biệt tín dụng công nghệ cao tăng tới 39,62% và tín dụng xuất khẩu tăng 33,32%.

Đa số gói vay ưu đãi tập trung cho vay ngắn hạn phục vụ bổ sung vốn lưu động, trong khi các nhu cầu vay tiêu dùng cá nhân như mua nhà hay mua ô tô vẫn chưa thuộc diện ưu đãi.

Một số ngân hàng lớn như Agribank và MB đã chủ động mở rộng diện giảm lãi suất tới 1,5 - 2,5%/năm cho cả dư nợ hiện hữu, giúp chia sẻ trực tiếp gánh nặng tài chính với người vay trong mùa cao điểm cuối năm.

Lãi suất tiết kiệm và lãi suất cho vay được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt thực chất với loạt chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước mới đây. Gần đây nhất, Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ mua USD giao ngay từ ngân hàng thương mại 2 lần mỗi tuần vào thứ 3 và thứ 4, bắt đầu từ hôm nay 11.11, với giá 25.500 đồng một USD.

Việc Ngân hàng Nhà nước mua ròng USD sẽ bơm thêm thanh khoản VND vào hệ thống ngân hàng, qua đó giảm áp lực huy động vốn và tạo cơ sở hạ nhiệt mặt bằng lãi suất tiết kiệm lẫn cho vay.