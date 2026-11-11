Giá vàng hôm nay 11.11.2026: Đột ngột quay đầu giảm

Giá vàng miếng SJC giảm, mất mức 140 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 1,4 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 136,5 triệu đồng, bán ra 139,5 triệu đồng. ACB giảm giá vàng miếng SJC 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 138,5 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua vào còn 136,5 triệu đồng, bán ra 139,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 500.000 đồng, mua vào 138,5 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng… Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Phú Quý mua vào còn 136,5 triệu đồng, bán ra 139,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 135,3 triệu đồng, bán ra 139,3 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC giảm khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm mạnh sau khi đạt mức 4.147 USD, mất 117 USD mỗi ounce, xuống 4.030 USD. Vàng giảm khi Mỹ công bố một số thông tin kinh tế quan trọng có tác động đến lãi suất trong thời gian tới. Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá cả tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% sau khi điều chỉnh theo mùa trong tháng 10, vượt quá dự báo của các nhà kinh tế, ở mức khoảng 0,3%. Mức tăng này chậm hơn so với mức tăng 0,6% của tháng 9 nhưng cho thấy áp lực lạm phát vẫn còn dai dẳng. Giá tiêu dùng cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3%, cao hơn dự báo về mức tăng 0,2% và tương đương với mức tăng hàng tháng được ghi nhận trong tháng 8 và tháng 9. Kết quả khả quan hơn này củng cố thêm lo ngại rằng Cục Dự trữ liên bang (Fed) có thể cần duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn so với dự kiến trước đây.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh khi các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn đã thoáng chốc vượt mức 5%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm nhạy cảm hơn với chính sách tiền tệ đã tiến gần mức 4,75%. Sau đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giao dịch gần mức 4,725%, tăng khoảng 18 điểm cơ bản trong phiên, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 12 điểm cơ bản. Đồng đô la cũng mạnh lên so với các đồng tiền chính, làm tăng thêm áp lực lên vàng và bạc được định giá bằng đô la. Sự kết hợp giữa lợi suất danh nghĩa cao hơn, kỳ vọng gia tăng về chính sách tiền tệ thắt chặt và đồng đô la mạnh hơn đã lấn át sự hỗ trợ tiềm năng từ giá năng lượng thấp hơn và sự bất ổn địa chính trị kéo dài.