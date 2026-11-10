Giá vàng hôm nay 10.11.2026: Vàng miếng SJC tăng chậm hơn thế giới

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 300.000 đồng, mua vào lên 138,5 triệu đồng, bán ra 141,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá vàng miếng SJC 200.000 đồng mỗi lượng, mua vào 139,7 triệu đồng, bán ra 141,2 triệu đồng. ACB mua vào 139,7 triệu đồng, bán ra 142,2 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 137,2 triệu đồng, bán ra 141,2 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 138 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng…

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới còn 12 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm nhẹ sau khi tiếp tục đi lên mức cao, giảm 4 USD mỗi ounce, còn 4.138 USD. Mức cao nhất mà kim loại quý đạt được lên 4.149 USD. Giá vàng được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ suy yếu và giá dầu thô giảm mạnh khi các nhà đầu tư phản ứng trước hy vọng mới về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Mỹ-Iran. Sự giảm giá năng lượng đã xoa dịu một số lo ngại về lạm phát trước báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vào thứ ba, mặc dù số liệu việc làm tốt hơn dự kiến tiếp tục củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ liên bang (Fed) vào tháng 12. Sự phục hồi rộng rãi trên thị trường chứng khoán Bắc Mỹ và châu Âu cũng phản ánh tâm lý nhà đầu tư được cải thiện sau đợt bán tháo do công nghệ dẫn đầu tuần trước.

Giá vàng tiếp tục phục hồi sau những biến động mạnh tuần trước, khi chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ ban đầu đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng đô la xuống thấp hơn, trước khi dữ liệu việc làm khả quan hơn làm sống lại kỳ vọng về việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Thị trường vẫn đang tập trung vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 vào thứ ba và cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 8 - 9 tháng 12. Hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 là khoảng 82,2% trong đánh giá mới đây.