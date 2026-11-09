Giá vàng hôm nay 9.11.2026: Vàng miếng SJC tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tăng thêm 1 triệu đồng mỗi, mua vào 139 triệu đồng, bán ra 142 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng giá mua vào lên 137,5 triệu đồng, bán ra 142 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 138,5 triệu đồng, bán ra 142 triệu đồng... Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 137,5 triệu đồng, bán ra 141,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 138,5 triệu đồng, bán ra 141,5 triệu đồng...

Giá vàng giằng co sau khi tăng mạnh ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng, lên 4.120 USD/ounce. Chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã tạo ra động lực tích cực cho thị trường vàng nhưng diễn biến giá gần đây cho thấy các sự kiện chính trị vẫn chỉ là mối quan tâm thứ yếu khi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang (Fed) tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư. Đà tăng của vàng đẩy giá từ khoảng 3.900 đô la/ounce sau ngày bầu cử lên mức cao nhất là 4.145 đô la, dường như được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu giảm, đồng đô la Mỹ yếu hơn và hoạt động mua bù vị thế bán khống sau đợt bán tháo mạnh tuần trước.

Tuy nhiên, dữ liệu việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến đã củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ duy trì xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ khi tiếp tục đối phó với lạm phát dai dẳng. Dữ liệu kinh tế mới nhất nêu bật những thách thức mà vàng phải đối mặt, khi lãi suất cao hơn và lợi suất trái phiếu tăng cao làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý không sinh lời này.