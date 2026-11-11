Giá USD bật tăng sau động thái mua ngoại tệ từ NHNN

Giá USD bật tăng trở lại sau đà giảm sâu ở mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Trong ngày 10.11, các ngân hàng tăng giá USD thêm 60 đồng. Vietcombank mua vào lên 25.350 - 25.380 đồng, bán ra 25.760 đồng. ACB tăng giá mua lên 25.360 - 25.390 đồng, bán ra 25.750 đồng… Dù vậy, so với đầu tháng, giá USD vẫn ghi nhận mức giảm 200 đồng, tương đương mức giảm 0,77%. Đây là điều chưa từng xảy ra từ trước đến nay.

Giá USD trong ngân hàng tăng lại sau nhiều ngày trượt giảm ẢNH: ĐỘC LẬP

Giá ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại dừng giảm khi thông tin NHNN sẽ thực hiện mua ngoại tệ giao ngay vào thứ hai và thứ tư hằng tuần, bắt đầu từ ngày 11.11. Tỷ giá mua can thiệp được NHNN ấn định ở mức 25.500 đồng/USD. Giao dịch áp dụng đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trạng thái ngoại tệ dương, với khối lượng mua tối đa đủ để đưa trạng thái này về mức cân bằng, căn cứ vào trạng thái ngoại tệ cuối ngày làm việc liền trước phiên mua. Phương án mua USD giao ngay định kỳ được công bố chỉ sau 1 ngày NHNN triển khai nghiệp vụ hỗ trợ thanh khoản khác thông qua hoán đổi ngoại tệ với tổng giá trị 2 tỉ USD kỳ hạn 182 ngày. Theo đó, nhà điều hành mua USD giao ngay từ các tổ chức tín dụng với tỷ giá 24.399 đồng/USD, đồng thời cam kết bán lại lượng ngoại tệ tương ứng sau 182 ngày với tỷ giá 24.704 đồng/USD. Một lượng tiền tương đương 48.800 tỉ đồng được đưa ra.

Mức giá mua ngoại tệ giao ngay từ nhà điều hành cao hơn giá mua vào của các ngân hàng thương mại từ 130 - 150 đồng/USD. Động thái này hỗ trợ giá USD không xuống quá sâu, đồng thời hỗ trợ thanh khoản tiền đồng cho các ngân hàng thương mại khi lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đang tăng lên. Ngày 6.11, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm lên 6,07%/năm, 1 tuần lên 5,7%/năm, 2 tuần 5,38%/năm, 1 tháng 4,97%/năm, 3 tháng ở mức 7%/năm…

Việt Nam có thể đón 10 - 20 tỉ USD

Tại diễn đàn Kinh tế thường niên lần thứ 12 - MB Economic Insights 2026 với chủ đề "Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động", TS Nguyễn Tú Anh - Giám đốc Nghiên cứu chính sách tại VinUniversity, nguyên Vụ trưởng Kinh tế tổng hợp - Ban kinh tế Trung ương cho rằng, việc chấp nhận mặt bằng lãi suất nội địa cao trong năm 2026 đã mang lại thành quả quan trọng là giữ vững ổn định tỷ giá, tạo niềm tin cho dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy vào đều đặn. Dòng ngoại tệ đang chảy vào ngân hàng. Khi cả cán cân thương mại lẫn cán cân tài chính đều thặng dư, Việt Nam có thể đón nhận từ 10 đến 20 tỉ USD dòng vốn mới. Điều này cho phép NHNN thuận lợi mua ngoại tệ tăng dự trữ hối đoái, tung tiền đồng ra thị trường để giải tỏa áp lực thanh khoản, từ đó hạ lãi suất tiền gửi và duy trì tỷ giá ở mức rất ổn định.

Để tối ưu hóa cơ hội này, ông Nguyễn Tú Anh cho rằng chính sách tài khóa cần phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ thông qua việc phát triển thị trường trái phiếu chính phủ. Hiện nay, Việt Nam chưa hình thành được đường cong lãi suất chuẩn do trái phiếu Chính phủ phần lớn do bảo hiểm và các ngân hàng thương mại nắm giữ lâu dài. Do đó, Chính phủ cần đẩy mạnh phát hành trái phiếu để tạo chuẩn định giá rủi ro cho thị trường. Trong trường hợp ngân sách chưa kịp giải ngân cho đầu tư công, nguồn vốn này hoàn toàn có thể được dùng để mua lại hoặc hỗ trợ thanh khoản cho trái phiếu của các doanh nghiệp có tài sản đảm bảo tốt nhưng tạm thời nghẽn thanh khoản, vừa thu được lợi suất chênh lệch cho nhà nước, vừa tháo gỡ điểm nghẽn cho nền kinh tế.

Đồng tình với các luận điểm về sự hạ nhiệt áp lực từ môi trường bên ngoài, chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành nhận định, việc các ngân hàng Trung ương lớn nới lỏng chính sách tiền tệ và giá năng lượng toàn cầu không còn tăng nóng sẽ tạo dư địa dễ thở hơn cho chính sách tiền tệ của Việt Nam. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào nội tại nền kinh tế trong nước, vẫn còn những thách thức lớn đòi hỏi sự can thiệp căn cơ chứ không thể chỉ trông chờ vào yếu tố quốc tế. Về mặt giải pháp, ông Thành cho rằng Việt Nam cần tận dụng tốt các cơ hội nâng hạng thị trường và xếp hạng tín nhiệm quốc tế. Việc các tổ chức xếp hạng tín nhiệm nâng mức xếp hạng của Việt Nam lên ngưỡng đầu tư được chấp nhận tại các trung tâm tài chính châu Á như Hồng Kông, Malaysia, Nhật Bản sẽ mở ra cánh cửa thu hút hàng tỉ USD vốn đầu tư dài hạn với chi phí thấp. Tuy nhiên, điều cốt lõi vẫn là chính phủ và các bộ ngành cần ngồi lại để rà soát toàn bộ điểm nghẽn, tập trung vốn cho các dự án có tính lan tỏa cao, giải phóng nguồn lực đang bị đóng đóng băng trong nền kinh tế thay vì xử lý tình huống ngắn hạn.