Kinh tế

Giá vàng giảm mạnh 'thủng' mốc 155 triệu/lượng

Đan Thanh
28/05/2026 15:15 GMT+7

Hôm nay 28.5, tính đến đầu giờ chiều, giá vàng miếng SJC giảm tới 3 lần với tổng mức 3,2 triệu đồng/lượng; giá bạc cũng giảm khoảng 1 triệu đồng/kg so với chốt ngày 27.5.

Tại nhịp điều chỉnh gần nhất lúc 13 giờ 39 hôm nay 28.5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC là 154,5 - 157,5 triệu đồng, giảm 3,2 triệu đồng so với chốt ngày 27.5.

Từ hôm qua 27.5 tới nay, giá vàng miếng SJC giảm 4 nhịp liên tiếp, với tổng mức giảm 4 triệu đồng/lượng.

So với mức giá bán ra cao nhất từ đầu năm đến nay ghi nhận ngày 29.1 (191,3 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 33,8 triệu đồng.

Giá bạc hôm nay cũng theo xu hướng giảm so với chốt ngày hôm qua. Từ khi mở cửa giao dịch tới khoảng 14 giờ 30, các doanh nghiệp bán ra mỗi kg bạc quanh mức 75 - 76 triệu đồng.

Tại thời điểm 14 giờ 24, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 kg ở mức 74,107 - 76,4 triệu đồng, giảm 1,01 - 1,04 triệu đồng.

Tại thời điểm 14 giờ 29, bạc 1 kg được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý mua vào và bán ra là 74,159 - 76,453 triệu đồng, giảm 854.000 - 880.000 đồng.

So với mức giá cao nhất từ đầu năm tới nay ghi nhận ngày 29.1 (121,9 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm 45,5 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay lúc 14 giờ 39 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.288,3 USD/ounce, giảm 67,2 USD/ounce; giá bạc giao ngay ở mức 73,3 USD/ounce, giảm 1,22 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch trước đó.

