Giá vàng giảm mạnh trong nửa năm qua, 'đu đỉnh' lỗ 54,3 triệu/lượng

Vàng giảm 50,3 triệu/lượng, bạc giảm 65 triệu/kg

Khoảng nửa năm qua (29.1 - 1.8), giá vàng miếng SJC giảm mạnh từ mức đỉnh 188,3 - 191,3 triệu đồng (mua - bán) ghi nhận lúc 13 giờ 4 ngày 29.1.

Hôm nay 1.8, giá vàng miếng SJC được niêm yết mua vào và bán ra ở 137 - 141 triệu đồng, giảm 900.000 đồng/lượng so với chốt ngày 31.7.

So với vùng đỉnh ngày 29.1, giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 50,3 triệu đồng, đồng nghĩa người mua lỗ 54,3 triệu đồng.

Nửa năm qua, giá bán ra mỗi kg bạc đã giảm 65 triệu đồng ẢNH: ĐAN THANH

Mỗi lượng vàng miếng SJC đã trải qua nhiều vùng giá bán ra trong nửa năm qua như: 190 triệu đồng, 172 triệu đồng, 166 triệu đồng, 159 triệu đồng, 147 triệu đồng, 141 triệu đồng/lượng... Trong đó, giá ghi nhận thấp nhất ngày 11.6 với 136 triệu đồng/lượng.

Diễn biến đáng chú ý trên thị trường vàng nửa năm qua là chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới biến động rất mạnh. Mức chênh cao nhất lên tới trên 30 triệu đồng/lượng, chênh thấp khoảng 5 - 6 triệu đồng/lượng.

Nhiều khoảng thời gian, chênh lệch duy trì ở 17 - 18 triệu đồng/lượng. Hôm nay 1.8, mức chênh đang là gần 11 triệu đồng/lượng.

Về khoảng cách giá mua vào và bán ra, nửa năm qua, giãn cách lớn nhất lên tới 6 triệu đồng/lượng, trong khi mức phổ biến là 3 triệu đồng/lượng. Các chuyên gia cho rằng, khoảng cách này chỉ nên trong khoảng 1 - 1,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự vàng, giá bạc cũng trải qua nửa năm đầy biến động theo hướng chủ đạo là "lao dốc". Giá bán mỗi kg bạc đã giảm mạnh từ mức đỉnh 123,68 triệu đồng/kg ghi nhận lúc 13 giờ 26 ngày 29.1.

Giá bán ra mỗi kg bạc trải qua nhiều vùng như: 96 triệu đồng, 83 triệu đồng, 75 triệu đồng, 69 triệu đồng, 58 triệu đồng/kg... Mức thấp nhất ghi nhận lúc 12 giờ 49 ngày 17.7 với 57,46 triệu đồng/kg.

Hôm nay 1.8, Ancarat, Bảo Tín Mạnh Hải mua vào và bán ra mỗi kg bạc là 56,88 - 58,64 triệu đồng và 56,93 - 58,69 triệu đồng. Phú Quý không cập nhật giá bạc cuối tuần, chốt tuần vào ngày 31.7 ở 57,33 - 59,09 triệu đồng (mua - bán).

Như vậy, so với vùng đỉnh ghi nhận ngày 29.1, giá bán ra mỗi kg bạc hiện đã giảm khoảng 65 triệu đồng, đồng nghĩa người mua bạc đã lỗ khoảng 66,8 triệu đồng.

Vùng giá hiện tại, nên đầu tư vàng, bạc thế nào?

Theo tiến sĩ kinh tế Lê Bá Chí Nhân, giá vàng và giá bạc trong nước đang chìm trong vùng thấp từ đầu năm tới nay. Tuy nhiên, mặt bằng định giá hiện vẫn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất định.

Giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới gần 11 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐAN THANH

Sau cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa qua, dù lãi suất được giữ nguyên, thị trường vẫn đang đánh giá tác động từ thông điệp chính sách và triển vọng điều hành trong thời gian tới. Cạnh đó, diễn biến lạm phát, tăng trưởng kinh tế Mỹ và thị trường lao động sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối xu hướng giá vàng.

"Các rủi ro địa chính trị và xu hướng gia tăng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương vẫn tạo lực đỡ cho giá trong dài hạn. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng giá vàng xuất hiện các nhịp biến động mạnh trong những tháng cuối năm vẫn rất lớn, theo cả hai chiều tăng và giảm", ông Nhân nói.

Với nhà đầu tư cá nhân, chiến lược phù hợp không phải là cố gắng xác định chính xác đáy của thị trường mà là quản trị rủi ro thông qua giải ngân từng phần và đầu tư với tầm nhìn trung, dài hạn.

Nếu xác định tích lũy tài sản, vàng vẫn nên là tài sản ưu tiên bởi có tính ổn định, thanh khoản cao, khả năng bảo toàn giá trị tốt hơn trong các giai đoạn kinh tế bất ổn.

Với nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro ở mức trung bình, có thể cân nhắc phân bổ khoảng 70 - 80% vào vàng và 20 - 30% vào bạc nếu lựa chọn đầu tư cả 2 loại tài sản. Đây là tỷ trọng tương đối cân bằng giữa mục tiêu bảo toàn tài sản và tìm kiếm cơ hội tăng trưởng.

Tuy nhiên, vàng và bạc chỉ nên chiếm một phần trong tổng danh mục đầu tư, thay vì trở thành kênh nắm giữ chủ đạo.