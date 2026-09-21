Giá vàng giảm sau nhiều nhịp tăng và đi ngang

Từ khi mở cửa tới sát 11 giờ 30 hôm nay 21.9, giá vàng miếng SJC có một nhịp đi ngang và một nhịp giảm.

Hiện, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC là 144,1 - 147,1 triệu đồng, giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt tuần qua.

Trước đó, tính từ ngày 18.9 đến đầu giờ sáng nay 21.9, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh 2 nhịp tăng và 2 nhịp đi ngang.

Sát 11 giờ 30, Phú Quý niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng bằng giá vàng miếng SJC.

Trong khi đó, giá mua - bán mỗi lượng vàng được DOJI và Bảo Tín Minh Châu niêm yết 143,1 - 147,1 triệu đồng. Bảo Tín Mạnh Hải mua vào và bán ra mỗi lượng vàng 143,6 - 147,6 triệu đồng.

Như vậy, sau nhiều ngày giá vàng miếng SJC duy trì bán ra thấp hơn giá vàng của một số thương hiệu lớn, tới hôm nay, cơ bản giá bán ra ngang bằng.

Dù bán ra bằng nhau nhưng giá mua vào mỗi lượng vàng của DOJI, Bảo Tín Minh Châu hiện thấp hơn vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng.

Thị trường vàng, bạc hiện khá trầm lắng, cung dồi dào trong khi cầu yếu ẢNH: ĐAN THANH

Giá vàng miếng SJC, Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 9,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 9,9 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay tăng nhẹ so với chốt tuần qua. Từ khi mở cửa tới 11 giờ 30, mỗi kg bạc được bán ra chủ yếu trên 61 triệu đồng.

Khoảng 11 giờ 15, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết bán ra mỗi kg bạc như sau: 61,17 triệu đồng (tăng 50.000 đồng); 61,59 triệu đồng (tăng 370.000 đồng); 61,67 triệu đồng (tăng 451.458 đồng).

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 11 giờ 15 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.359,2 USD/ounce, giảm 17,9 USD (tương đương 0,41%); giá bạc thế giới giao ngay là 66,19 USD/ounce, tăng 0,06 USD (tương đương 0,08%) so với giá đóng cửa tuần qua.