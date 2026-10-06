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    Kinh tế

    Giá vàng giảm sau vài ngày 'bất động'

    Đan Thanh
    Đan Thanh
    Sau vài ngày đứng im, chiều nay 6.10, giá vàng miếng SJC giảm 600.000 đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 12 triệu đồng/lượng.

    Từ ngày 3.10 đến hết sáng nay 6.10, giá vàng miếng SJC "bất động" ở 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

    Tuy nhiên, đầu giờ chiều nay, giá vàng miếng SJC đã có nhịp giảm. Tại thời điểm 14 giờ 30, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC là 139,9 - 142,9 triệu đồng, giảm 600.000 đồng. Phú Quý niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng ở 139,5 - 142,5 triệu đồng.

    Trong khi đó, giá mỗi lượng vàng được DOJI niêm yết 139,3 - 143,3 triệu đồng (mua - bán). Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào và bán ra mỗi lượng vàng 139,1 - 143,1 triệu đồng.

    Giá vàng giảm mạnh sau vài ngày 'bất động' - Ảnh 1.
    Giá vàng giảm mạnh sau vài ngày 'bất động' - Ảnh 2.

    Hôm nay 6.10, giá vàng và giá bạc đều giảm so với chốt ngày 5.10

    ẢNH: ĐAN THANH

    Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 12,2 triệu đồng/lượng.

    Vàng Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt chênh giá vàng thế giới quy đổi như sau: 11,8 triệu đồng/lượng; 12,6 triệu đồng/lượng; 12,4 triệu đồng/lượng.

    Giá bạc hôm nay giảm nhẹ so với chốt ngày 5.10. Từ khi mở cửa tới gần 14 giờ 30, mỗi kg bạc được bán ra chủ yếu trên 58 triệu đồng/kg.

    Khoảng 14 giờ 15, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết bán ra mỗi kg bạc như sau: 58,34 triệu đồng (giảm 80.000 đồng); 58,63 triệu đồng (giảm 800.000 đồng); 58,32 triệu đồng (giảm 827.000 đồng).

    Giá vàng thế giới giao ngay lúc 14 giờ 21 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.137,7 USD/ounce, giảm 1,9 USD (tương đương 0,05%); giá bạc thế giới giao ngay là 60,76 USD/ounce, giảm 0,19 USD (tương đương 0,31%) so với giá đóng cửa phiên trước.

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