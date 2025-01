Giá vàng hôm nay 10.1.2025: Vàng miếng 'neo' ở mức 86 triệu đồng

Sáng 10.1, giá vàng thế giới tiếp tục tăng. Đầu ngày, kim loại quý đang giao dịch ở mức 2.674 USD/ounce, tăng 15 USD so với hôm qua. Tuy nhiên, giá vàng trong nước đứng yên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục mua vàng miếng với giá 84,5 triệu đồng, bán ra 86 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được Công ty SJC giữ nguyên giá mua vào 84,5 triệu đồng, bán ra 85,8 triệu đồng.

Trong khi đó, Công ty PNJ tăng thêm 500.000 đồng đối với vàng nhẫn, đưa giá mua lên 85 triệu đồng, bán ra 86 triệu đồng; Công ty Phú Quý tăng 100.000 đồng, mua vào lên 84,8 triệu đồng và bán ra lên 86,1 triệu đồng...

Giá vàng miếng sáng 10.1 đứng yên ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng tiếp tục đứng ở mức cao nhất trong gần 1 tháng qua sau khi báo cáo việc làm khu vực tư nhân tại Mỹ yếu hơn dự báo. Điều này được các nhà đầu tư kỳ vọng cho thấy rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể ít thận trọng hơn trong việc nới lỏng lãi suất trong năm nay. Ông Ajay Kedia, giám đốc tại công ty Kedia Commodities cho biết trên CNBC rằng, kim loại quý đang giao dịch trong phạm vi hẹp và có một số lệnh chốt lời. Cần có một yếu tố kích hoạt mới để vàng vượt qua ngưỡng kháng cự.

Thị trường hiện đang chờ báo cáo việc làm chính thức của Mỹ sẽ được công bố hôm nay để biết thêm thông tin về lộ trình chính sách của Fed. Mới đây, Ngân hàng Goldman Sachs Group Inc. cho biết họ không còn kỳ vọng giá vàng sẽ đạt 3.000 USD/ounce vào cuối năm nay, mà đẩy dự báo này đến giữa năm 2026. Điều này dựa trên kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn so với dự đoán trước đó. Các nhà kinh tế của Goldman Sachs hiện kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,75% trong năm nay, giảm so với dự báo trước đó ở mức 1%. Việc nới lỏng chính sách tiền tệ chậm hơn trong năm 2025 dự kiến sẽ làm giảm nhu cầu đối với các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) được hỗ trợ bằng vàng...