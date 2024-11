Giá vàng hôm nay 1.11.2024: Vàng nhẫn bốc hơi nửa triệu đồng sau một đêm

Sáng 1.11, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý tiếp tục đứng yên ở mức mua vào 88 triệu đồng/lượng, bán ra 90 triệu đồng. Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 quay đầu giảm. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 87,6 triệu đồng, bán ra 89,2 triệu đồng, giảm 100.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý giảm nửa triệu đồng, đưa giá mua vàng nhẫn xuống 88,1 triệu đồng, bán ra 89,3 triệu đồng/lượng. Riêng Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận giữ nguyên giá mua vào 88,4 triệu đồng, bán ra 89,5 triệu đồng như hôm qua...

Vàng nhẫn sáng 1.11 bốc hơi nửa triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới ngày 31.10 có lúc tăng lên 2.790 USD nhưng sau đó quay đầu giảm xuống và hiện còn ở mức 2.745 USD/ounce. So với một ngày trước, kim loại quý giảm 34 USD. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 84,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn thế giới 5,8 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn 4 số 9 đắt hơn khoảng 5,1 triệu đồng.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Thương mại Mỹ, trong tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - đã tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng 8 và tiến rất gần mục tiêu 2%. Nếu so với tháng trước đó, PCE tăng 0,2%. Tuy vậy, khi loại trừ năng lượng và thực phẩm, PCE lõi tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo. Nếu so với tháng 8, chỉ số PCE lõi tăng 0,3%, khớp với dự báo.

Trong một báo cáo khác, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đạt 216.000 trong tuần kết thúc ngày 26.10, giảm 12.000 so với tuần trước. Con số này cũng thấp hơn dự báo đạt 230.000. Những số liệu này sẽ tác động đến quyết định giảm lãi suất ở mức bao nhiêu trong cuộc họp sắp tới của Fed. Lãi suất giảm sẽ tiếp tục thúc đẩy giá vàng tăng cao.