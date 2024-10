Giá vàng hôm nay 25.10.2024: Treo ở 89 triệu đồng

Sáng 25.10, giá vàng miếng SJC vẫn đứng yên. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết giá mua vàng miếng là 87 triệu đồng/lượng, bán ra 89 triệu đồng. Riêng giá mua vàng miếng SJC tại một số công ty kinh doanh khác cao hơn từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng như Công ty Phú Quý mua vào với giá 87,3 triệu đồng; Công ty Mi Hồng mua vào 88,3 triệu đồng...

Giá vàng sáng 25.10 đứng yên ở mức 89 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng đứng yên ở mức mua vào 87 triệu đồng/lượng và bán ra 88,5 triệu đồng như hôm qua. Các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý khác cũng tiếp tục duy trì mức kỷ lục 89 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 87,6 triệu đồng và bán ra 88,9 triệu đồng; Phú Quý giữ nguyên giá mua vào 87,8 triệu đồng và bán ra 89 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 88 triệu đồng và bán ra 89 triệu đồng… Vàng nhẫn tiếp tục bằng giá vàng miếng SJC.

Giá vàng thế giới tăng lên 2.733 USD/ounce, cộng thêm 13 USD so với hôm qua. Kim loại quý hồi phục nhờ kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ và sự bất định về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Phát biểu trên CNBC, ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho rằng vàng tiếp tục được xem là một kênh phòng ngừa chống lại áp lực lạm phát, cùng với nhu cầu trú ẩn an toàn và dòng tiền đổ vào các quỹ, vàng tiếp tục được hỗ trợ cực kỳ tốt. Bên cạnh đó, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới với kết quả không chắc chắn là một trụ cột hỗ trợ thêm cho thị trường vàng, do sự bất an mà thị trường có thể cảm thấy khi bước vào cuộc bầu cử.

Trong khi đó, ngân hàng ANZ cho rằng những lo ngại về triển vọng nợ tài chính gia tăng của Mỹ đang củng cố trường hợp đầu tư vào vàng...