Giá vàng hôm nay 11.1.2025: Nhảy vọt tiến sát 87 triệu đồng

Sáng 11.1, giá vàng trong nước tăng cao. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng với giá 84,8 triệu đồng, bán ra 86,8 triệu đồng, tăng 300.000 đồng ở chiều mua vào nhưng tăng 800.000 đồng ở chiều bán ra. Điều này cũng đẩy mức chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC tăng lên 2 triệu đồng/lượng thay vì 1,5 triệu đồng/lượng như hôm qua.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được Công ty SJC tăng 300.000 đồng ở chiều mua vào, lên 84,8 triệu đồng và tăng 800.000 đồng ở chiều bán ra, lên 86,6 triệu đồng. Công ty PNJ tăng thêm 400.000 đồng đối với vàng nhẫn, đưa giá mua lên 85,4 triệu đồng, bán ra lên 86,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý tăng 400.000 - 500.000 đồng, đưa giá mua lên 85,2 triệu đồng và bán ra 86,1 triệu đồng...

Giá vàng sáng 11.1 tăng cao tiến sát 87 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới nhảy vọt lên 2.691,3 USD, tăng 17 USD so với hôm qua. Kim loại quý tăng cao sau khi Cục Thống kê lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy nền kinh tế đã tạo ra 256.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 12, vượt xa con số 155.000 mà các chuyên gia dự báo. Đà tăng trưởng việc làm tiếp tục được cải thiện khi so với tháng 11.2024, thời điểm ghi nhận 212.000 việc làm mới. Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức 4,1%, thấp hơn 0,1% so với dự báo của thị trường.

Sau khi báo cáo được công bố, hợp đồng tương lai chứng khoán giảm điểm, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ lại tăng vọt, phản ánh nỗi lo ngại của nhà đầu tư về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ trì hoãn kế hoạch cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Theo CNBC, sau khi báo cáo việc làm được công bố, kỳ vọng về số đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay của Fed đã giảm xuống còn một lần thay vì 2 lần như dự báo trước đó. Dữ liệu từ CME Group cho thấy các nhà đầu tư dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng này...