Giá vàng hôm nay 11.4.2024: Rớt khỏi mức kỷ lục, vàng nhẫn vẫn neo gần 78,5 triệu

Sáng 11.4, giá vàng trong nước đi xuống khi thế giới quay đầu giảm. Giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 82,2 triệu đồng/lượng và bán ra 84,2 triệu đồng, giảm 200.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, vàng nhẫn cũng quay đầu sau khi đạt mức kỷ lục trong ngày hôm qua nhưng n neo cao gần 78,5 triệu đồng một lượng. Vàng nhẫn 4 số 9 được SJC mua vào 74,8 triệu đồng và bán ra 76,5 triệu đồng, giảm 200.000 đồng. Tại Doji, vàng nhẫn giảm 300.000 - 350.000 đồng, đưa giá mua xuống 76,5 triệu đồng và bán ra xuống 78,25 triệu đồng. Ngược lại, Công ty Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) vẫn tăng 100.000 đồng khi mua vàng nhẫn 76,88 triệu đồng và bán ra 78,48 triệu đồng...

Vàng nhẫn sáng 11.4 quay đầu giảm nhưng vẫn neo sát 78,5 triệu đồng NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm xuống còn 2.341,2 USD/ounce do đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đi lên sau báo cáo lạm phát tháng 3. So với mức kỷ lục trên 2.365 USD/ounce đạt được vào ngày 9.4, giá vàng đã giảm gần 25 USD.

Hôm qua, Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng 0,4% so với tháng 2 và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát tháng 3 của Mỹ cao hơn dự báo của các chuyên gia trước đó khi dự báo chỉ tăng lần lượt 0,3% và 3,4%. CPI tháng 3 cũng cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với tháng 2, cho thấy lạm phát đã tăng tốc trở lại.



Loại trừ thực phẩm và năng lượng, CPI lõi cũng tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo CNBC, báo cáo lạm phát nóng hơn dự báo được đưa ra khi các quan chức của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tỏ ra thận trọng về xu hướng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn. Các nhà hoạch định chính sách tại Fed liên tục kêu gọi kiên nhẫn và chờ đợi thêm dữ liệu lạm phát hạ nhiệt trước khi thực hiện giảm lãi suất. Báo cáo lạm phát tháng 3 có thể xác nhận rằng lạm phát duy trì ở mức cao lâu hơn dự báo.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, nhận định việc làm mạnh mẽ và chỉ số CPI tăng cao hơn đang cản trở kế hoạch nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed nhưng vàng, giống như lạm phát, vẫn duy trì được động lực tăng...