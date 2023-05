Giá vàng hôm nay 11.5.2023: Mua vàng nhẫn lỗ nhiều hơn miếng

Sáng 11.5, giá vàng miếng SJC tại ngân hàng Eximbank mua vào 66,6 triệu đồng/lượng, bán ra 67 triệu đồng, giảm 150.000 đồng sau một ngày. Ngược lại, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 50.000 đồng, đưa giá mua lên 66,55 triệu đồng, bán ra 67,15 triệu đồng; vàng nhẫn 4 số 9 cũng được cộng thêm 50.000 đồng, lên mức mua vào 56,5 triệu và bán ra 57,5 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng miếng SJC chỉ còn 600.000 đồng/lượng nhưng vàng nhẫn cùng thương hiệu cao hơn nhiều khi duy trì ở mức 1 triệu đồng. Điều này khiến người mua vàng nhẫn sẽ ngay lập tức lỗ nhiều hơn miếng.

Giá vàng thế giới đầu ngày không thay đổi nhiều so với hôm qua khi giao dịch ở mức 2.036,7 USD/ounce.

Chênh lệch mua bán vàng nhẫn cao hơn so với vàng miếng NGỌC THẮNG

Hôm qua, Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,4% so với tháng trước, khớp với dự báo của các chuyên gia tham gia từ cuộc thăm dò của Dow Jones. Nếu so với cùng kỳ năm trước, CPI tăng 4,9%, thấp hơn dự báo 5% của các chuyên gia. Loại trừ giá năng lượng và thực phẩm, chỉ số CPI lõi tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 5,5% so với cùng kỳ, khớp với dự báo.

Đà tăng của chi phí nhà ở, giá xăng và xe đã qua sử dụng thúc đẩy CPI tăng. Trong khi đó, giá dầu nhiên liệu, xe mới và thực phẩm tại nhà lại giảm. Đây là tháng thứ 10 lạm phát giảm liên tiếp kể từ mức cao nhất vào mùa hè năm ngoái.

Thị trường phản ứng tích cực với thông tin trên, với các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ khởi sắc và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm. Nhìn chung, báo cáo lạm phát này được đánh giá là thông tin tích cực cho thị trường tài chính khi các chính sách kiểm soát của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang tỏ ra có tác dụng.

Kim loại quý đã tăng nhẹ sau báo cáo CPI tháng 4 của Mỹ. Việc Fed có khả năng giảm lãi suất sẽ là động lực hỗ trợ cho giá vàng đi lên. Tuy nhiên, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết có thể gặp khó khăn trong ngắn hạn với lạm phát cơ bản không thay đổi so với tháng trước và cao hơn nhiều so với mức mục tiêu của Fed.

Hiện nhà đầu tư đang chờ đợi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4, dự kiến được công bố vào hôm nay (giờ Mỹ) để có thêm thông tin về tình trạng sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới...