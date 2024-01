Giá vàng hôm nay 12.1.2024: Tăng 1 triệu đồng sau một ngày

Sáng 12.1, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh 1 triệu đồng so với một ngày trước. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 72,8 triệu đồng/lượng, bán ra 75,3 triệu đồng; Ngân hàng Eximbank mua vào 72,5 triệu đồng, bán ra 75 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng mua vào 73,5 triệu đồng, bán ra 75 triệu đồng.

Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tại SJC giảm xuống còn 500.000 đồng/lượng trong khi các đơn vị khác vẫn neo ở mức từ 1,5 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng mỗi lượng.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 của SJC chỉ tăng 100.000 đồng so với sáng hôm qua, hiện được mua vào 62,1 triệu đồng và bán ra 63,2 triệu đồng.

Giá vàng trong nước sáng 12.1 tăng cao ĐỘC LẬP

Giá vàng thế giới tăng không đáng kể khi giao dịch quanh 2.032 USD/ounce. Theo báo cáo mới công bố từ Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ tháng 12.2023 tăng 0,3% so với tháng trước đó, cao hơn dự báo tăng 0,2% của các chuyên gia kinh tế. Xét trong giai đoạn 12 tháng, CPI Mỹ tăng 3,4% so với cùng kỳ, cao hơn so với dự báo 3,2% từ cuộc thăm dò trước đó của Reuters. Loại trừ thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 0,3% so với tháng 11.2023 và tăng 3,9% so với cùng kỳ, trong khi các chuyên gia kinh tế dự báo ở mức 0,3% và 3,8%. Phần lớn mức tăng đến từ chi phí nhà ở. Khoản mục này tăng 0,5% so với tháng trước đó và chiếm hơn một nửa mức tăng của CPI lõi. So với cùng kỳ, chi phí nhà ở tăng 6,2%.

Lạm phát Mỹ tăng tốc trở lại ngay khi các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự báo áp lực giá cả đang hạ nhiệt.

Phát biểu trên CNBC, Seema Shah - Trưởng bộ phận chiến lược toàn cầu tại công ty quản lý tài sản Principal Asset Management - cho rằng con số CPI không đến nỗi tệ, nhưng chúng cho thấy xu hướng hạ nhiệt của lạm phát vẫn còn chậm và khó có thể là một đường thẳng xuống 2%. Nếu chi phí nhà ở tiếp tục ở mức cao, Fed sẽ vẫn đẩy lùi ý tưởng giảm lãi suất sớm.

Theo ông Han Tan - Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Exinity Group - nếu thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc hạ lãi suất trong tháng 3 tới, giá vàng giao ngay có thể quay trở lại dưới mốc 2.000 USD/ounce trong thời gian ngắn.