Giá vàng hôm nay 12.7.2024: Lần đầu tiên vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng

Sáng 12.7, giá vàng nhẫn trong nước tăng vọt, vàng nhẫn 4 số 9 SJC được mua vào ở mức 75,1 triệu đồng và bán ra 76,8 triệu đồng, tăng 550.000 đồng ở chiều mua và tăng 650.000 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng thêm 500.000 đồng, đưa giá mua vàng nhẫn lên 75,15 triệu đồng, bán ra 76,6 triệu đồng; Tập đoàn Doji tăng 750.000 đồng ở chiều mua vào, đưa giá lên 76,15 triệu đồng và bán ra tăng 800.000 đồng, lên 77,4 triệu đồng... Hiện vàng nhẫn tại Doji lần đầu tiên cao hơn vàng miếng SJC 420.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng miếng SJC vẫn không thay đổi khi tiếp tục được mua vào 74,98 triệu đồng/lượng và bán ra 76,98 triệu đồng.

Vàng nhẫn tăng vọt và lần đầu tiên cao giá hơn vàng miếng SJC NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng mạnh lên 2.411 USD/ounce, đạt 2.374,9 USD/ounce. So với một ngày trước, kim loại quý đã tăng thêm 36 USD. Quy đổi tương đương, giá vàng đạt 74 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Do vàng miếng SJC vẫn không thay đổi nên chỉ còn cao hơn thế giới gần 3 triệu đồng/lượng thay vì mức 4 triệu đồng như hôm qua. Riêng vàng nhẫn trên thị trường cao hơn 4 triệu đồng.

Hôm qua, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ được công bố giảm 0,1% so với tháng trước. Đây là lần giảm đầu tiên CPI giảm kể từ tháng 5.2020. Nếu so với cùng kỳ, CPI Mỹ tăng 3%, cũng là mức thấp nhất trong hơn 3 năm và giảm so với mức 3,3% của tháng 5. Báo cáo này đã củng cố niềm tin của các nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu giảm lãi suất từ tháng 9 tới. Dự báo về điều này đã tăng lên với xác suất 85%, cao hơn tỷ lệ xác suất 70% trước khi có báo cáo về CPI tháng 6.

Bên cạnh đó, giá USD đi xuống và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm từ 4,280% xuống 4,198% cũng góp phần hỗ trợ giá vàng đi lên.