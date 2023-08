Giá vàng hôm nay 12.8.2023: Bất ngờ vọt tăng lên 67,5 triệu đồng

Sáng 12.8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 66,8 triệu đồng và bán ra 67,5 triệu đồng. So với hôm qua, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng 100.000 đồng ở chiều mua vào nhưng tăng 200.000 đồng ở chiều bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC loại 1 - 2 chỉ đứng yên khi vẫn được mua vào 55,9 triệu đồng và bán ra 56,85 triệu đồng. Chênh lệch mua bán vàng miếng của SJC là 700.000 đồng trong khi mua bán vàng nhẫn lên gần 1 triệu đồng.

Giá vàng SJC sáng 12.8 tăng vọt NGỌC THẮNG

Giá vàng quốc tế vẫn đi ngang, xoay quanh mức 1.914 USD/ounce. Từ đầu tuần đến nay, giá vàng đã giảm khoảng 1,2% do chỉ số USD-Index và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đang trên đà tăng liên tiếp. Trước đó một ngày, kim loại quý đã tăng nhẹ sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ được công bố tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn một chút so với dự báo tăng 3,3% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones.

Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất PPI tháng 7 của Mỹ - chỉ số theo dõi giá bán buôn cho hàng hóa thô - tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn dự báo tăng 0,2% từ cuộc thăm dò của Dow Jones.

Việc lạm phát ổn định dù vẫn còn cao hơn mục tiêu 2% mà Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đề ra nhưng nhiều nhà đầu tư tin rằng, tổ chức này sẽ duy trì lãi suất ở hiện tại mà không nâng cao thêm. Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai gắn liền với lãi suất chính sách của Fed dự đoán có 90% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở 5,25 - 5,50% tại cuộc họp chính sách vào ngày 19 - 20.9 sắp tới.

Nhưng Chủ tịch Fed khu vực San Francisco - bà Mary C. Daly - đã tuyên bố vào hôm qua rằng có nhiều thông tin hơn để đánh giá và còn quá sớm để dự đoán liệu có cần tăng lãi suất bổ sung hay kéo dài thời gian giữ lãi suất hay không. Lãi suất neo cao sẽ gây bất lợi cho vàng khi nhà đầu tư có xu hướng lựa chọn đồng USD nhiều hơn.