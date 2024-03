Giá vàng hôm nay 1.3.2024: Vàng nhẫn có nơi nhảy vọt lên gần 66,5 triệu đồng

Sáng 1.3, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 77,6 triệu đồng/lượng và bán ra 79,6 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với sáng hôm qua. Tương tự, ngân hàng Eximbank mua vàng miếng SJC với giá 78 triệu đồng, bán ra 79,5 triệu đồng, tăng 500.000 đồng sau một ngày...

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC được cộng thêm 50.000 đồng, lên mức mua vào 64,1 triệu đồng và bán ra 65,3 triệu đồng. Tương tự, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 200.000 - 300.000 đồng khi mua vàng nhẫn lên 64,2 triệu đồng và bán ra 65,4 triệu đồng. Riêng Tập đoàn Doji mua vào loại vàng nhẫn 4 số 9 (Hưng Thịnh Vượng) với giá 65,05 triệu đồng, bán ra 66,2 triệu đồng và thậm chí cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) đang bán ra giá vàng nhẫn 24K (tương đương 4 số 9) 66,48 triệu đồng. Đây là mức kỷ lục đối với vàng nhẫn từ trước đến nay.

Giá vàng nhẫn sáng 1.3 tiếp tục lập kỷ lục NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên, đạt 2.043,8 USD/ouce, cao hơn hôm qua 8 USD. Kim loại quý gia tăng sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi của Mỹ được công bố đúng như dự báo. Cụ thể, PCE lõi trong tháng 1 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này trùng khớp với dự báo của các chuyên gia tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Trong khi đó, PCE tổng thể cũng khớp với dự báo, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo cũng cho thấy người tiêu dùng tiếp tục sử dụng tiền tiết kiệm để chi tiêu trong bối cảnh lạm phát cao. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân ở mức 3,8%, tăng nhẹ so với tháng 12.2023, nhưng giảm gần 1 điểm phần trăm so với tháng 6.2023...

PCE được xem là thước đo lạm phát yêu thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Theo CNBC, thông tin trên tác động không nhiều tới thị trường tài chính Mỹ. Theo dữ liệu từ CME Group, xác suất dự báo về việc Fed giảm lãi suất không thay đổi, với các nhà đầu tư hiện đang kỳ vọng ngân hàng trung ương này sẽ bắt đầu giảm lãi suất từ tháng 6 tới. Trong cuộc họp tháng 1 vừa qua, Fed đã nhất trí giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 5,25 - 5,5%, mức cao nhất trong hơn 22 năm qua. Các thành viên của Fed cho rằng cần có thêm thông tin chứng tỏ lạm phát chắc chắn đang quay về mức mục tiêu 2% để bắt đầu cắt giảm chi phí đi vay...