Giá vàng hôm nay 13.4.2023: SJC 'neo' ở 67 triệu đồng

Ngày 13.4, giá vàng miếng SJC tại ngân hàng Eximbank được giữ nguyên giá mua vào 66,5 triệu đồng/lượng, bán ra 66,9 triệu đồng. Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cũng tiếp tục duy trì giá mua vàng miếng 66,4 triệu đồng/lượng, bán ra 67 triệu đồng. Riêng vàng nhẫn SJC được cộng thêm 50.000 đồng, đưa giá mua lên 55,65 triệu đồng, bán ra 56,65 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế tăng 13 USD, lên 2.017,8 USD/ounce. Quy đổi tương đương, vàng thế giới đang ở mức 57,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 9,5 triệu đồng.



Giá vàng sáng 13.4 trong nước duy trì ở mức 67 triệu đồng NGỌC THẮNG

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ vào ngày 12.4 (giờ Mỹ) cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng 0,1% so với tháng 2 và tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, các chuyên gia kỳ vọng CPI tăng 0,2% so với tháng trước và 5,1% so với cùng kỳ. Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 0,4% so với tháng trước và 5,6% so với cùng kỳ, đều khớp với dự báo.

Trong khi đó, giá năng lượng giảm 3,5%, chi phí thực phẩm đi ngang đã góp phần khiến lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt. Giá thực phẩm tại nhà cũng giảm 0,3% và đây là lần giảm đầu tiên kể từ tháng 9.2020, nhưng vẫn cao hơn 8.4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí nhà ở tăng 0,6% so với tháng 2 và đây là mức tăng hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 11.2022. Tuy vậy, nếu so với cùng kỳ, chi phí này tăng 8.2%. Chi phí nhà ở chiếm 1/3 tỷ trọng trong CPI và được các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) theo dõi sát sao...

Như vậy dù lạm phát vẫn còn cao hơn nhiều so với mục tiêu của Fed, nhưng cũng là dấu hiệu đang hạ nhiệt. Điều này có thể khiến cho Fed sớm chất dứt quá trình nâng lãi suất. Ông Edward Moya, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, nhận định Fed có thể sẽ tiếp tục nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Vẫn còn một số rủi ro trên thị trường, vì vậy vàng vẫn sẽ chứng kiến một số dòng tiền mạnh đổ về.

Mới đây, các chuyên gia tại Bloomberg Economics dự báo lãi suất cuối năm 2023 của Mỹ sẽ là 5,25%, cao hơn mức hiện tại 5%, tức còn 1 đợt nâng lãi suất. Tuy nhiên, các chuyên gia này kỳ vọng Fed sẽ quay đầu giảm lãi suất xuống 4,25% vào cuối năm 2024. Trước đó, tại cuộc họp tháng 3 vừa qua, các quan chức Fed dự báo lãi suất chạm mức 5,1% trong năm nay, tức còn 1 đợt nâng lãi suất 25 điểm cơ bản...