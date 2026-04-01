Giá vàng hôm nay 1.4.2026: Tăng giá phiên thứ 4 liên tiếp, neo ở 178 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
01/04/2026 09:00 GMT+7

Giá vàng trong nước tăng thêm 3 - 3,3 triệu đồng mỗi lượng, lên 178 triệu đồng. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp vàng lên giá.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 3,1 triệu đồng, mua vào 175 triệu đồng, bán ra 178 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng SJC thêm 2,6 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 174,5 triệu đồng, bán ra 177,5 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh thêm 3 - 3,3 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào lên 174,8 triệu đồng, bán ra 177,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 175 triệu đồng, bán ra 178 triệu đồng… Đây là ngày thứ 4 vàng tăng trong tuần này với mức tăng tổng cộng 6,6 triệu đồng/lượng.

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng thêm 40 USD mỗi ounce, lên 4.710 USD. Kim loại quý đã tăng mạnh trong phiên giao dịch Mỹ (ngày 31.3) với hơn 100 USD/ounce. Giá vàng tăng khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Giá dầu thô tăng và chỉ số đô la Mỹ yếu hơn cũng là những yếu tố tích cực bên ngoài thị trường đối với kim loại quý này. Kết thúc tháng 3, giá vàng thế giới đã ghi nhận mức giảm 660 USD/ounce, tương đương 12,3%.

Thị trường vàng tiếp tục cải thiện khi giá duy trì trên mức 4.500 USD/ounce. Trong báo cáo triển vọng kim loại tháng 4, ông Mike McGlone, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Bloomberg Intelligence, cho biết vàng đang đối mặt với một trở ngại khó khăn do đợt đầu cơ quá mức vào đầu năm. Vàng tiếp tục gặp khó khăn khi động lực đầu cơ đã biến kim loại quý này từ một tài sản trú ẩn an toàn thành một tài sản rủi ro. Sự biến động trong 180 ngày của kim loại quý này cao hơn gấp đôi so với chỉ số chứng khoán S&P 500 và đang ở mức cao nhất theo quý kể từ năm 2006.

Bối rối với thuế vàng

Chuyển nhượng vàng miếng được đưa vào luật Thuế thu nhập cá nhân nhưng trong dự thảo nghị định hướng dẫn lần này chưa đề cập. Vậy khi nào bán vàng mới phải chịu thuế?

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
