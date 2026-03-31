Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 31.3.2026: Duy trì đà tăng lên 175 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
31/03/2026 08:57 GMT+7

Giá vàng trong nước tiếp tục đà tăng ngày thứ 2 liên tiếp, lên 175 triệu đồng/lượng. Kim loại quý thế giới tăng vọt gần 100 USD/ounce trong sáng 31.3.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 1,2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 172 triệu đồng, bán ra 175 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vàng miếng lên 172 triệu đồng, bán ra 175 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng, Công ty Phú Quý mua vào 172 triệu đồng, bán ra 175 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 171,8 triệu đồng, bán ra 174,8 triệu đồng… Như vậy, giá vàng miếng SJC đã tăng 2,2 triệu đồng trong 2 ngày đầu tuần.

Giá vàng thế giới tăng 96 USD mỗi ounce, lên 4.607 USD. Vàng tăng khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư tăng cường mua vào tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông vẫn đang leo thang. Việc giá trái phiếu chính phủ toàn cầu giảm (lợi suất thấp hơn) và giá dầu thô tăng cao cũng tác động tích cực đến giá của kim loại quý.

Giá trái phiếu chính phủ trên toàn thế giới đã tăng lên do lo ngại cuộc chiến ở Trung Đông sẽ làm chệch hướng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trái phiếu kho bạc Mỹ tăng giá cùng với trái phiếu Anh và Nhật Bản do suy đoán rằng giá dầu tăng vọt có thể chỉ là điềm báo trước về tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu kéo dài. Điều đó đang giúp thúc đẩy nhu cầu đối với nợ chính phủ, vốn cho đến gần đây vẫn chịu áp lực bán ra do lo ngại về lạm phát gia tăng đã lấn át sức hấp dẫn truyền thống của chúng như một nơi trú ẩn an toàn.

Giá vàng hôm nay 30.3.2026: Gãy đà tăng, mất 1,4 triệu đồng ngay phiên đầu tuần

Giá vàng trong nước và thế giới không giữ được đà tăng từ tuần trước mà quay đầu giảm ngay trong phiên giao dịch đầu tuần mới.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn Trung Đông Giá dầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận