Giá vàng hôm nay 31.3.2026: Duy trì đà tăng lên 175 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 1,2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 172 triệu đồng, bán ra 175 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vàng miếng lên 172 triệu đồng, bán ra 175 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng, Công ty Phú Quý mua vào 172 triệu đồng, bán ra 175 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 171,8 triệu đồng, bán ra 174,8 triệu đồng… Như vậy, giá vàng miếng SJC đã tăng 2,2 triệu đồng trong 2 ngày đầu tuần.

Giá vàng thế giới tăng 96 USD mỗi ounce, lên 4.607 USD. Vàng tăng khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư tăng cường mua vào tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông vẫn đang leo thang. Việc giá trái phiếu chính phủ toàn cầu giảm (lợi suất thấp hơn) và giá dầu thô tăng cao cũng tác động tích cực đến giá của kim loại quý.

Giá trái phiếu chính phủ trên toàn thế giới đã tăng lên do lo ngại cuộc chiến ở Trung Đông sẽ làm chệch hướng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trái phiếu kho bạc Mỹ tăng giá cùng với trái phiếu Anh và Nhật Bản do suy đoán rằng giá dầu tăng vọt có thể chỉ là điềm báo trước về tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu kéo dài. Điều đó đang giúp thúc đẩy nhu cầu đối với nợ chính phủ, vốn cho đến gần đây vẫn chịu áp lực bán ra do lo ngại về lạm phát gia tăng đã lấn át sức hấp dẫn truyền thống của chúng như một nơi trú ẩn an toàn.