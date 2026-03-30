Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 30.3.2026: Gãy đà tăng, mất 1,4 triệu đồng ngay phiên đầu tuần

Thanh Xuân
Thanh Xuân
30/03/2026 08:51 GMT+7

Giá vàng trong nước và thế giới không giữ được đà tăng từ tuần trước mà quay đầu giảm ngay trong phiên giao dịch đầu tuần mới.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng mỗi lượng 1,4 triệu đồng, mua vào còn 168,4 triệu đồng, bán ra 171,4 triệu đồng; ACB giảm 800.000 đồng, mua vào còn 169,5 triệu đồng, bán ra 172 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào còn 168,4 triệu đồng, bán ra 171,4 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cũng giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 168,4 triệu đồng, bán ra 171,4 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 168,2 triệu đồng, bán ra 171,2 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 30.3.2026: Gãy đà tăng, quay đầu giảm- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC giảm đầu tuần

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm 40 USD mỗi ounce, xuống 4.465 USD. Mặc dù chuỗi giảm giá kéo dài 3 tuần liên tiếp đã chấm dứt từ tuần trước nhưng kim loại quý vẫn giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Vàng đối mặt với những khó khăn ngắn hạn do lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức cao. 

Các nhà phân tích cho rằng, cuộc chiến ở Trung Đông đã gây thiệt hại đáng kể cho nhiều nền kinh tế vùng Vịnh, đồng thời làm giảm đáng kể thặng dư ở Đông Á, tạo ra sự gián đoạn trong nhu cầu của khu vực chính phủ trong thời điểm hiện tại. Vàng đang được giao dịch như một tài sản rủi ro vì nhu cầu mua vàng từ khu vực chính phủ gắn liền với việc đa dạng hóa nguồn cung USD, điều này góp phần tạo ra thặng dư USD. Các nhà phân tích hàng hóa tại TD Securities cũng dự đoán, thị trường vàng sẽ tiếp tục suy yếu, các ngân hàng trung ương sử dụng dự trữ chính thức để chống lại lạm phát gia tăng do chi phí năng lượng cao hơn.

Giá vàng hôm nay 29.3.2026: Tăng gần 2 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay 29.3.2026: Tăng gần 2 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn Trung Đông USD
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận