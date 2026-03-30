Giá vàng hôm nay 30.3.2026: Gãy đà tăng, mất 1,4 triệu đồng ngay phiên đầu tuần

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng mỗi lượng 1,4 triệu đồng, mua vào còn 168,4 triệu đồng, bán ra 171,4 triệu đồng; ACB giảm 800.000 đồng, mua vào còn 169,5 triệu đồng, bán ra 172 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào còn 168,4 triệu đồng, bán ra 171,4 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cũng giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 168,4 triệu đồng, bán ra 171,4 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 168,2 triệu đồng, bán ra 171,2 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm 40 USD mỗi ounce, xuống 4.465 USD. Mặc dù chuỗi giảm giá kéo dài 3 tuần liên tiếp đã chấm dứt từ tuần trước nhưng kim loại quý vẫn giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Vàng đối mặt với những khó khăn ngắn hạn do lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức cao.

Các nhà phân tích cho rằng, cuộc chiến ở Trung Đông đã gây thiệt hại đáng kể cho nhiều nền kinh tế vùng Vịnh, đồng thời làm giảm đáng kể thặng dư ở Đông Á, tạo ra sự gián đoạn trong nhu cầu của khu vực chính phủ trong thời điểm hiện tại. Vàng đang được giao dịch như một tài sản rủi ro vì nhu cầu mua vàng từ khu vực chính phủ gắn liền với việc đa dạng hóa nguồn cung USD, điều này góp phần tạo ra thặng dư USD. Các nhà phân tích hàng hóa tại TD Securities cũng dự đoán, thị trường vàng sẽ tiếp tục suy yếu, các ngân hàng trung ương sử dụng dự trữ chính thức để chống lại lạm phát gia tăng do chi phí năng lượng cao hơn.